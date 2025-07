En la última emisión del programa ‘Esto es guerra’, Said Palao vivió uno de los momentos más delicados al participar en un juego durante el reality. El juego consistía en una prueba de altura y, mientras el participante lo realizaba, sufrió una caída que terminó golpeando su rostro directamente contra una estructura metálica. El impacto fue tan fuerte que quedó tendido por varios segundos sin poder moverse. Luego de unos minutos, ingresaron paramédicos del programa para atenderlo y, posteriormente, llevarlo a la clínica, donde se realizaron exámenes más detallados, debido a que el golpe afectó directamente su nariz.

Tras del accidente, Said apareció ante cámaras con evidente recuperación y para mostrar cómo había quedado tras el incidente. Su rostro, especialmente la zona de su nariz, presenta una visible hinchazón y marcas del impacto. A pesar de la incomodidad, el competidor intentó tomar el momento con algo de humor y agradeció la preocupación de sus seguidores desde el día del accidente. Por el momento, no se sabe cuánto tiempo estará Said fuera del programa ni cuánto tiempo deberá permanecer alejado de las competencias físicas. Por su parte, Said ha manifestado que está siguiendo las indicaciones del médico para asegurar su pronta recuperación.

Durante la ronda mixta, el capitán de La Nueva Generación se enfrentó a Kevin Díaz. Este se lanzó desde lo más alto de la estructura, pero su nariz chocó con un fierro, rebotó y cayó al suelo, sin moverse por unos segundos. Este suceso alarmó a sus compañeros, quienes corrieron a auxiliarlo, preocupados.

Al revisar las imágenes, se puede observar el duro golpe que sufrió el guerrero. Luego de esto, el guerrero fue auxiliado y logró levantarse entre lágrimas, pero se mostró mareado por el fuerte golpe que recibió y se mantuvo sentado hasta poder estabilizarse. Acto seguido, la nariz del guerrero comenzó a sangrar, y los paramédicos le pusieron hielo en la zona. Posteriormente, se dirigió hacia la clínica.