Carlos Villagrán fue la nueva figura internacional que se presentó en 'Esta noche', programa conducido por Ernesto Pimentel, donde compartió sus recuerdos de la época dorada de 'El chavo del 8'. El popular ‘Quico’ aclaró por primera vez que no fue él quien decidió dejar el programa, sino que lo sacaron debido a su gran popularidad, aunque evitó mencionar directamente a Roberto Gómez Bolaños.

El actor reveló que esta situación lo llevó a un momento crítico de su vida, en el que se quedó sin trabajo y, supuestamente, recibió un veto por parte de Televisa. Finalmente, decidió migrar a Venezuela, acompañado de quien considera su mejor amigo, Ramón Valdés. “Yo me quedé sin trabajo más de un año. Lloraba, porque sí lloraba, porque tenemos ese sentimiento”, confesó Villagrán.

Carlos Villagrán recuerda su despedida de 'El chavo del 8' y su amistad con Ramón Valdés

Durante su entrevista, Carlos Villagrán fue consultado sobre su salida de los programas de Chespirito y cómo Ramón Valdés decidió acompañarlo a Venezuela. El actor aclaró que, pese a lo que se ha dicho durante años y a que prefirió guardar silencio por mucho tiempo, la realidad es que fue retirado del elenco. “Dicen que yo me salí del programa. ¡Mentira!, yo no me salí del programa, ¡me sacaron del programa! Porque Quico se les fue arriba en popularidad y me sacaron”, afirmó.

Aunque atravesó un momento complicado a inicios de los años 80, su popularidad internacional no tardó en abrirle puertas con propuestas en países como Chile, Argentina y Venezuela. Fue allí donde decidió mudarse para crear su propio programa, ‘Federrico’, en el que también participó Ramón Valdés, su mejor amigo. “Don Ramón se me acercó y me dijo ‘llévame’”, recordó el actor mexicano de 81 años.

Hijo de Ramón Valdés explica por qué su padre abandonó el programa

En una reciente entrevista con ‘Ponte en la cola’, Esteban Valdés, hijo de Ramón Valdés, habló sobre la decisión de su padre de dejar las producciones de Roberto Gómez Bolaños. Según su versión, el motivo habría sido la influencia que empezó a tener Florinda Meza en los años 80, cuando inició su romance con el creador de ‘El chavo del 8’. “Mi papá ya no disfrutaba de ver que Roberto no tenía autoridad porque Florinda se lo había adjudicado y ya no era Roberto, quien lo contrató, quien mandaba, sino ella”, señaló.

El hijo del recordado ‘Don Ramón’ también aclaró que su padre dejó el programa en buenos términos y que no hubo ningún complot con Carlos Villagrán cuando ambos viajaron a Venezuela. “Tan dejó la puerta abierta que regresó un año y medio después y es cuando hacen el episodio de ‘Ramón regresa a la vecindad’. Todo fue de común acuerdo. Les dolió separarse, pero no fue complot ni abandono”, explicó.