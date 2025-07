Pablo Villanueva ‘Melcochita’, de 88 años, regresa a 'El Valor de la Verdad'. El programa dirigido por Beto Ortiz lo tendrá en el sillón rojo enfrentando una serie de preguntas desafiantes, así como compartir recuerdos y anécdotas sorprendentes.

Este episodio se transmitirá este domingo 3 de agosto, lo que ha generado gran expectativa entre los seguidores del programa. Durante la grabación, el presentador no escatima en lanzar preguntas incisivas, mientras que el detector de mentiras se encargará de verificar la veracidad de las respuestas.

Melcochita acusa a Carlos Álvarez y habla de la infidelidad

Durante el programa, 'Melcochita' respondió la interrogante “¿Te robó ideas Carlos Álvarez?” a lo que el sonero contó un episodio desconocido. “Me llamó y me dijo: ‘Mira, ahí. El dueño de esta secuencia soy yo y tú no puedes ir encima mío. ¿Me entiendes?’”, afirmó el también sonero dejando sorprendido a Beto Ortiz.

Otra de las preguntas que apareció en el avance de ‘El valor de la verdad’ fue: “¿Has sido infiel?”. Antes de que Melcochita pudiera responder, su esposa Monserrat, quien lo acompañaba en el set, no dudó en intervenir con un tono desafiante: “No, no, no, no, no, no, no, no, no. Déjalo”, exclamó, dirigiéndose a quienes intentaban presionar el botón rojo para evitar que respondiera.

Entre bromas, uno de los compañeros en el sillón blanco lanzó una advertencia divertida: “Contesta porque te juro que te muerdo”, lo que provocó risas nerviosas y miradas cómplices entre los presentes. Mientras tanto, Melcochita, con su habitual picardía, intentaba esquivar la incómoda pregunta.