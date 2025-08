Esteban Valdés, hijo del recordado Ramón Valdés, reveló el verdadero motivo por el que su padre dejó de trabajar con Roberto Gómez Bolaños y se unió a Carlos Villagrán en Venezuela. En entrevista con el programa ‘Ponte en la cola’, aseguró que la decisión estuvo marcada por la influencia de Florinda Meza en la dirección de los proyectos tras iniciar su romance con Chespirito.

“La razón principal fue que Florinda, a finales de los 70 y principios de los 80, ya tenía un romance con Roberto. La dirección ya no era Roberto, era Florinda y Roberto; de repente ya Roberto no. Mi papá, aunque respetaba mucho a cada compañero, incluyendo a ella, ya no disfrutaba de que Roberto ya casi no decía sí nada, era ella”, comentó Esteban, señalando que su padre prefirió retirarse antes de que surgiera un conflicto.

Esteban Valdés asegura que Florinda Meza provocó la división del elenco de Chespirito

El hijo de Ramón Valdés afirmó que Florinda Meza fue la principal responsable de que el equipo detrás de ‘El Chavo del 8’, ‘El Chapulín Colorado’ y otros programas de Chespirito se dividiera, pues Roberto Gómez Bolaños habría cedido gran parte de sus decisiones y control creativo a ella.

“Si tú analizas las entrevistas de Florinda Meza con su esposo, no le dejaba hablar, le quitaba el micrófono, no lo dejaba actuar. Ahora imagínate en el programa, era algo similar. Entonces mi papá ya no disfrutaba de ver que Roberto no tenía autoridad porque Florinda se lo había adjudicado y ya no era Roberto, quien lo contrató, quien mandaba, sino ella”, señaló.

Hijo de Ramón Valdés revela detalles de la salida del actor de 'El chavo del 8'

Por otro lado, Esteban Valdés recalcó que la salida de su padre de las producciones de Chespirito fue en buenos términos y no fue abrupta ni por conflicto directo con Roberto Gómez Bolaños, lo que permitió su regreso años después. “Aunque estaba en el clímax de la fama, mi papá prefirió decir ‘con permisito dijo Monchito’, por la buena, dejando la puerta abierta. Tan dejó la puerta abierta que regresó un año y medio después y es cuando hacen el episodio de Ramón regresa a la vecindad. Todo fue de común acuerdo. Les dolió separarse pero no fue complot ni abandono”, explicó.

Además, aclaró que, aunque después de su salida trabajó con Carlos Villagrán en Venezuela, no dejó el programa para seguirlo de inmediato. “Carlos es muy buen amigo de mi papá, pero mi papá no se fue de inmediato a Venezuela. Estuvo trabajando en México mucho tiempo, haciendo películas y circo. Pero Carlos ya lo había invitado”, recordó.