La cantante mexicana Bellakath reveló que estuvo al borde de la muerte tras someterse a una cirugía estética. En una reciente entrevista para el programa 'El minuto que cambió mi destino', la intérprete de 'Gatita' contó que, luego del procedimiento, sufrió una fuerte baja de temperatura y complicaciones que alarmaron tanto a ella como a su familia. “Perdí muchísima sangre”, recordó sobre el dramático episodio.

Semanas atrás, la artista había causado polémica al anunciar que emprendería acciones legales contra un cirujano plástico que la utilizó como ejemplo de mala práctica, haciendo comentarios sobre la fibrosis en su abdomen, condición que ella misma terminó admitiendo. Bellakath también confesó que ha pasado entre cuatro y cinco veces por el quirófano, siendo una de esas intervenciones, en la que pidió realizarse varios cambios al mismo tiempo y la que estuvo a punto de costarle la vida.

Bellakath narra la cirugía que casi le hace perder la vida

Durante una conversación con el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante, Bellakath recordó que comenzó a someterse a cirugías estéticas desde muy joven, iniciando con una liposucción. “Tenía como 18 cuando me hice mi primera operación. Primero me hice la lipo porque yo era un cuadrado y dije: ‘No, que me hagan cintura’ y ya con la cintura íbamos mejorando el físico. Me rasparon en la cintura y ya, no se me notaba tanto, no fue una operación completa”, relató.

Posteriormente, se realizó una liposucción completa con transferencia de grasa a los glúteos, procedimiento en el que sufrió complicaciones. “No me gustó cómo me había quedado el abdomen y, además de lo estético que no me había gustado, saliendo de la cirugía me puse bastante mal”, comentó.

La cantante explicó que, debido a la negligencia del cirujano y a su decisión de realizarse varios cambios en una sola intervención, estuvo a punto de perder la vida. “Al final me volvió a operar. Casi me voy con Diosito porque el doctor tuvo negligencia, pero uno también dice: ‘Hágame todo de una vez’”, recordó con pesar.

Bellakath revive el momento en que casi muere y la llamada que cambió su vida para siempre

Las horas posteriores a la operación fueron un verdadero suplicio para la intérprete de ‘Reggaeton Champagne’. Bellakath recordó que comenzó a sufrir una fuerte pérdida de sangre y entró en un estado de confusión que preocupó gravemente a su familia. “Estaba helada, veía borroso, solo veía como las siluetas y escuchaba las voces, escuchaba a mi abuelita, estaba mi mamá y me tuvieron que poner lámparas de calor para que la temperatura del cuerpo empezara a subir”, relató.

Durante ese tiempo crítico, su teléfono recibió una llamada que no pudo contestar y que, sin saberlo, cambiaría el rumbo de su vida. Cuando se recuperó de la anestesia y revisó sus mensajes, descubrió que le ofrecían interpretar el tema ‘La gata de la Agrícola Oriental’, propuesta que la lanzaría al estrellato. “Ser Bellakath era para mí”, aseguró la cantante mexicana, quien antes de triunfar en la música trabajaba en su propio salón de belleza.