La reciente suspensión temporal del doctor Víctor Barriga Fong por parte del Colegio Médico del Perú ha reavivado el caso que involucra la trágica muerte de la cantante folclórica Muñequita Milly. La medida disciplinaria ha sido considerada insuficiente por los familiares de la artista, en especial por su viudo, Wilfredo Quispe, quien exige una sanción de por vida que impida al cirujano volver a ejercer la medicina.

En el programa 'Magaly TV, la firme', emitido el 10 de julio, se presentó un conmovedor testimonio de Quispe, quien entre lágrimas pidió justicia por el fallecimiento de su esposa. “Yo quiero que lo suspendan de manera indefinida. No puede estar feliz de la vida operando a otras personas. Quiero que pague por su error. Me da mucha tristeza. Solo me mantiene de pie mi hijo”, declaró afectado.

El viudo de la Muñequita Milly pide sanción definitiva para el doctor Fong

Wilfredo Quispe ha sido la voz más insistente en exigir justicia desde que ocurrió la muerte de Muñequita Milly en abril de 2023. La artista falleció tras someterse a una intervención estética realizada por el doctor Fong, lo que generó una fuerte ola de indignación en el país.

La presión mediática aumentó con las declaraciones de Quispe, quien ha rechazado públicamente cualquier intención de venganza. “No queremos dinero, queremos justicia”, afirmó. La familia niega haber solicitado una indemnización de un millón de dólares, tal como se especuló en diversos medios. Según Wilfredo, “la vida de mi hermana no tiene precio”, desmintiendo la existencia de una demanda millonaria.

Más denuncias y la reacción del Colegio Médico del Perú

El caso del doctor Fong no se limita al fallecimiento de la cantante. Otras personas afectadas han salido a denunciarlo, entre ellas la diseñadora Cinthia Vigil, quien aseguró haber sufrido graves secuelas tras someterse a una cirugía estética con el mismo profesional. Su testimonio ha sido clave para visibilizar presuntos actos de mala praxis.

El abogado de la familia, Ricardo Franco de la Cuba, informó que se evalúa una demanda civil por aproximadamente 3.5 millones de soles, y que el caso podría derivar en una condena penal de entre 4 y 8 años de prisión. Mientras tanto, el entorno cercano a la cantante exige una resolución más contundente: la inhabilitación de por vida del médico.