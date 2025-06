Bellakath revela su deseo de entrar a La Casa de los Famosos México 3: "A mí me gustaría, pero no para pelear, para que vean cómo soy en realidad"

Bellakath, la cantante de 27 años de reguetón mexa, manifestó durante una reciente entrevista su anhelo de participar en La Casa de los Famosos México. Hizo énfasis en que quiere participar para que conozcan una mejor versión de sí misma, lejos de la polémica. “Ojalá que me inviten ya" manifestó con evidente entusiasmo.

El reality —que suele hacer que la carrera de los participantes despegue— estrenará su tercerea temporada el 27 de julio. Entre los participantes confirmados se encuentran Kim, influencer con millones de seguidores; Facundo, polémico personaje de la televisión; y Paola Suárez, integrante de “Las Perdidas”

Bellakath quiere alejar las polémicas y revelar otra faceta

“Ojalá que me inviten ya. A mí me gustaría, pero no para pelear, para que vean cómo soy en realidad porque muchas veces me han visto envuelta en polémicas y enojada, pero yo también soy otra persona desde que me despierto”, contó durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa "Sale el Sol".

Su trayectoria empezó a ser fulgurante desde su debut en el 2020. Durante el año 2023 lanzó su primer álbum titulado Kittyponeo, que incluye la canción Gatita. Esta pieza se volvió viral durante el 2022 y la hizco consolidar su carrera en el escenario musical. La Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) le otorgó dos premios por los temas Gatita y Reggaetón Champagne, en donde hace un dueto con Dani Flow.

La Casa de los Famosos 3: últimas novedades

Marie Claire Harp fue anuciada como la conductora de esta temporada de La Casa de los Famosos. Harp habló sobre la importancia de dar información verdadera y no ser "chismosos" irresponsable. “Con bases bien cimentadas, y eso es lo que vamos a hacer aquí”, manifestó Harp, quien estaba conversando con la popular Wendy Guevara, conocida también como Wendy "la Perdida".

“Solo voy a dar información verídica. Le guste o no le guste a mucha gente, esta es la información que me van a pasar, y yo la voy a transmitir como la informatrix que soy”, recalcó Harp.