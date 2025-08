Alondra Huarac, conductora de ‘La movida de los sábados’, generó gran preocupación entre sus seguidores luego de que tuviera que ser retirada en silla de ruedas el pasado miércoles 30 de julio, mientras grababa desde el Mega Plaza de Independencia. La joven de 19 años, visiblemente afectada, no pudo culminar con la jornada de grabación, hecho que quedó registrado en imágenes difundidas este sábado 2 de agosto.

Su padre, el productor Nilver Huarac, contó que Alondra había estado internada en una clínica. Pese a su malestar, decidió presentarse a trabajar, pero el dolor se intensificó hasta obligarla a abandonar el set. Su profesionalismo fue destacado por quienes presenciaron la escena, aunque la preocupación por su estado de salud no tardó en invadir a sus seguidores.

PUEDES VER: Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro lucen más unidos que nunca en fiesta de Ana Paula Consorte tras revelaciones de Chechito

¿Qué pasó con Alondra Huarac en la última grabación de 'La movida'?

El programa ‘La Movida de los Sábados’ informó a través de sus redes sociales que Alondra Huarac no logró terminar las grabaciones del pasado miércoles, ya que se sintió indispuesta. En un video de TikTok, compartieron un video exclusivo de lo ocurrido detrás de cámaras y enviaron un mensaje de respaldo a la joven conductora: “Nuestra reina Alondra Huarac lo dio todo y no pudo acabar nuestra grabación del último miércoles en Mega Plaza de Independencia”, señalaron.

La noticia generó una inmediata reacción entre los seguidores, quienes no dudaron en especular sobre las posibles causas y enviarle mensajes de apoyo. “Creo que sus padres mucho la exigen, aún es muy jovencita para conducir ese tipo de programas”, comentó un usuario. Otros mostraron su preocupación: “Espero ya estés mejor, Alondra”, “Recupérate pronto, Alondrita”, “Mucha carga laboral seguro y entró en estrés”, “Te queremos, Alondra, nos duele verte así”, se lee entre los mensajes.

Por su parte, la hija de Nilver Huarac compartió este viernes 1 de agosto, a través de sus historias de Instagram, un video en el que se la ve visiblemente desmejorada y con una vía intravenosa en la mano izquierda. “Gente, hice F”, fue lo único que escribió en la publicación.

Nilver Huarac reveló el estado de salud de su hija

Nilver Huarac, padre de Alondra y reconocido productor musical, contó que la joven conductora fue llevada de emergencia por un problema de salud. Pese a ello, destacó su fortaleza y compromiso, pues insistió en presentarse a la grabación de ‘La Movida de los Sábados’.

El productor señaló que, aunque no estaba completamente recuperada, decidió permanecer en el set. “La tenemos a Alondra aquí, en su camerino… aplausos para ella, por favor. No está tan recuperada como quisiéramos, pero no quiso alejarse de esta grabación”, expresó con orgullo.