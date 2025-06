En una reciente entrevista para el programa dominical 'Día D', Valentina Carmona, hija de la conductora Tula Rodríguez y del fallecido empresario Javier Carmona, reveló por primera vez que padece una discapacidad auditiva desde que nació. La joven explicó que nació sin una oreja y que, desde pequeña, utiliza un audífono que le ayuda a desenvolverse en su día a día. Fue operada a los seis años y actualmente usa una prótesis.

Durante la conversación, la hija menor de Javier Carmona sorprendió con su madurez y soltura al referirse al tema, el cual, según dijo, maneja con naturalidad. Sin embargo, aseguró que para su madre todavía resulta difícil. “De chiquita me acuerdo cuando no tenía la oreja y estaba de moda que todas las chicas se hagan moño, yo decía que quería también, mi mamá me decía ‘no, se te va a ver la oreja, mejor moño no, el pelo suelto’. Y yo quería el moño porque a mí me daba igual lo que la gente piensa y hasta ahora mi mamá sigue siendo más tabú con ese tema que yo”, comentó.

La carrera que quiere estudiar la hija de Tula Rodríguez y Javier Carmona

Valentina Carmona aprovechó el espacio televisivo para compartir sus aspiraciones profesionales, motivadas directamente por su historia personal. “La carrera que quiero seguir es audiología o algo que tenga que ver con la audición, la terapia del habla, porque yo nací sin una oreja. Bueno, tengo un audífono desde chiquita. Me operaron a los 6 años y para mí siempre ha sido un tema demasiado relajado porque me encanta contarlo, me encanta ver la reacción de la gente porque quedan todos asombrados”, expresó con sinceridad.

Además, Valentina destacó la falta de profesionales en este rubro en el país y la urgencia de visibilizar esta problemática. “No hay muchos audiólogos y es una carrera que se necesita porque hay mucha gente que tiene discapacidad auditiva y no se hacen ver porque no saben”, señaló.

Tula Rodríguez y su hija recuerda con cariño a Javier Carmona

Durante la misma entrevista con 'Día D', Tula Rodríguez recordó con profunda emoción a Javier Carmona, su fallecido esposo y padre de Valentina. La conductora aseguró que su presencia sigue viva en su vida y en la de su hija, a pesar de su ausencia física. “Lo amaba, y espero haber estado a la altura. Que me cambió la vida. Y que me quedé con nuestra niña. Que prometas que serás cumplida”, expresó con la voz entrecortada, dejando en claro el impacto duradero que tuvo su relación con él.

Por su parte, Valentina Carmona también se refirió a su padre con una mezcla de nostalgia y cariño. Al ser consultada sobre si aún se siente su presencia en casa, respondió con firmeza: “No lo acepta, pero sí, está presente”, confesó, explicando que hay canciones que siguen despertando emociones en su madre. “Yo me doy cuenta. Ya está en su cuarto y empieza a escuchar canciones que le recuerdan a él”, añadió, dejando entrever la huella imborrable que Javier Carmona dejó en ambas.