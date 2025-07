Durante su participación en 'El valor de la verdad', Mariella Zanetti confesó que siente cierta envidia por Tula Rodríguez, con quien compartió escenarios en sus mejores años como vedettes. La actriz destacó las similitudes entre ambas y afirmó con franqueza que baila mejor que ella.

La actriz cómica sorprendió al cambiar su respuesta durante su participación en el programa con Beto Ortiz y aclaró que sí siente envidia por Tula Rodríguez, pero no en un sentido negativo. “Cuando me hicieron la pregunta, lo tomé como si la envidiara a morir, y no, no es ese tipo de envidia”, explicó.

Mariella Zanetti confiesa por qué siente envidia por Tula Rodríguez

"Es una mujer envidiable por todos los aspectos, yo la admiro mucho también. Es una mujer full chamba, muy trabajadora, es buena mamá, buena hija. Yo quisiera tener la capacidad que ella tiene para dedicarse a las redes como ella lo hace

"Envidia su talento para el baile porque bailaba mucho mejor que yo. Es una chica buena también, se parece mucho a mí porque las dos salimos de muy abajo. Somos personas muy parecidas en todos en el fondo".