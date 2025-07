Reportera peruana revela duros comentarios que recibió de Marisol: "Tú no tienes experiencia"

En una reciente entrevista con el pódcast 'La Pura Verdura', la reportera Morelia García, quien forma parte del programa 'Mande quien Mande' relató una experiencia incómoda vivida durante una grabación con la vocalista Marisol. La sesión se realizó en un arenal en la zona alta de Villa El Salvador.

Según explicó la comunicadora, Higinio Capuñay le transmitió que la cantante de cumbia había preguntado quién conducía el programa de Radio Karibeña. Al mencionarle el nombre de García, Capuñay agregó que la intérprete de 'La Escobita' consideraba a la periodista como una 'desconocida'.

“Me sentí un poco mal por su comentario. Recuerdo que el señor Higinio me dijo: ‘Marisol ha preguntado quién conduce la Karibeña y le conté de ti, pero me dijo que eres como una desconocida’. 'No quería ir al programa porque estaba yo, porque yo era una desconocida“ Y le dije: ‘Ah, ya, normal, si quiere chévere, si no, no’.", precisó.

Durante la dinámica, la actitud de Marisol fue diferente a lo esperado. Mientras las cámaras estaban grabando, la líder de 'Marisol y La magia del norte' respondió de manera cordial a las preguntas relacionadas con su carrera y proyectos musical. Sin embargo, la situación cambió cuando Marisol comenzó a hacer comentarios sobre la apariencia, vestimenta y experiencia personal de la corresponsal.

“Me acuerdo de que estuvimos grabando lejos, era un arenal, en una zona alta de Villa El Salvador. Fueron varios artistas y entre ellos estaba Marisol con su grupo. Y cuando ya empezaron a grabar, ella me empezó a decir: ‘Pero tú no tienes experiencia en esto. Ese vestido no es para la ocasión’”, indicó.

Adicionalmente, García agregó que no comprendió el tono de los comentarios de Marisol, destacó que no sabía si la actitud de la solista era habitual o si esa era su forma de expresarse.

“Fue esa vez para mí como que por qué me lo dice así. Le sentí mala vibra, mala onda. No sé si su forma de ser era así o quizás su manera de decirte las cosas a su manera”, puntualizó.