Graciela Fernández, exesposa de Chespirito, llamó a Florinda Meza: años después, ella confesó no sentir culpa

El lanzamiento de la serie 'Chespirito: sin querer queriendo', disponible en la plataforma Max, ha reavivado el interés del público por la historia personal de Roberto Gómez Bolaños, tanto en su faceta profesional como íntima. El programa retrata el nacimiento de sus personajes icónicos, especialmente el 'Chavo del 8', y también profundiza en aspectos personales, como su vínculo con Florinda Meza, una relación que sigue generando conversación y polémica.

La historia de amor entre Meza y Gómez Bolaños comenzó mientras ambos compartían proyectos televisivos. A pesar del interés mutuo, no formalizaron su relación de inmediato, ya que él aún estaba casado con Graciela Fernández, madre de sus seis hijos.

Graciela Fernández llamó a Florinda Meza

La exposición mediática de su relación fue inevitable, sobre todo porque Gómez Bolaños ya tenía una familia. En entrevista con Adela Micha, Florinda Meza habló sobre ese proceso, negando sentir culpa por la ruptura del matrimonio anterior de su pareja. “No, nunca me sentí culpable. Una vez Graciela, por teléfono, me habló y me dijo que sí tenía mucho coraje, pero que su coraje no era conmigo, sino con él”.

Meza valoró esas palabras con el paso del tiempo: “En el momento no lo valoré tanto, pero con los años valoré mucho que ella me dijera eso. Ella no se imagina el gran bien que me hizo al decirme eso. Tal vez se estaba sincerando, pero a mí me hizo mucho bien, porque sí es un gran paquete”.

Roberto Gómez Bolaños habló de Florinda Meza

Roberto Gómez Bolaños confesó años después que, aunque el cariño por Meza era genuino desde sus primeras colaboraciones, decidió no avanzar hasta sentirse moralmente en paz con la situación. “Con Florinda todo maravilloso. Fue lo que más gané en todo el programa: fue Florinda. Mucho más que la fama, el dinero y la popularidad. Todo lo dejo a cambio de Florinda”, declaró.

También explicó cómo surgió el vínculo: “Desde que la vi y la vi actuando, la oí de lejos. Desde entonces, nomás que había impedimentos: yo estaba todavía casado y tenía que respetar. Además, lo más vil que he encontrado a veces en este ambiente es el que da empleo a cambio de la cama. Eso es vil. Nunca quise envilecerme de ese modo. Pasaron como ocho años para que se diera el encuentro”.

Además, reveló que antes de establecer una relación con Gómez Bolaños, estuvo cerca de casarse con el director Enrique Segoviano, aunque reconoció que el pasado amoroso del comediante era más complejo: “Si yo tengo pasado, tú tienes siete valijas, seis hijos y una esposa”.