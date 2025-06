Valeria Piazza asegura que recibió una mensualidad en Miss Perú y defiende certamen: "Es literalmente trabajo"

En medio de un intercambio de opiniones sobre el certamen Miss Supertalent of the World 2016, donde también participó Figueroa, Piazza respaldo las palabras de Jessica Newton, quien sostiene el hecho de que ese certamen no es de los Grand Slam.

La exmiss Perú contó los sacrificios que tuvo que hacer durante su experiencia en el Miss Universo y lo que significó representar al país. "Cuando estaba en el Miss Universo los ensayos eran hasta la 1 de la mañana y me levantaba a las 4 de la mañana para alistarme, maquillarme y comenzar con todas las actividades. Así fue durante un mes", relata Piazza enfatizando el esfuerzo de este tipo de eventos.

Valeria Piazza revela lo agotador que fue ser Miss Perú. Foto: Archivo GLR





La polémica con Milett Figueroa

La reciente polémica se dio cuando la también modelo Milett Figueroa dijo que se sintió explotada por su participación en el Miss Supertalent of the World 2016. Piazza recuerda vivir una experiencia similar en cuanto al agotamiento. Sin embargo, reconoce que fue compensada económicamente por su trabajo. "Cuando tú ganas el título del Miss Perú es un trabajo, como un trabajo de oficina. Yo me acuerdo que en esa época terminé la universidad, trabajé en una oficina y tienes que renunciar al trabajo porque literalmente es como trabajar", reveló.

El sacrificio detrás de la corona

Piazza contó que su participación en el Miss Universo también significó un gran sacrificio personal y profesional. "Tienes que viajar todas las semanas", indicó, enfatizando el esfuerzo que significa ser la representativa de un país en un certamen internacional.

Además, la conductora destacó que tras ganar la corona también recibió una mensualidad que le permitió sostenerse en su preparación y participación en el certamen. "Claro, tienes una mensualidad, te tienen que pagar porque dejas de trabajar", enfatizó, desmintiendo así la afirmación que hizo Figueroa acerca de la falta de compensación en estos concursos.

Reconocimiento y retribuciones

La modelo también resaltó que al clasificar en el Miss Universo recibió un premio monetario que no se repartió con la organización, "Eso fue para mí", finalizó Piazza reafirmando que su paso en el certamen fue un desafío y también una oportunidad de crecer de forma personal y profesional.