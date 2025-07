Karla Tarazona volvió a referirse a su relación con Christian Domínguez, esta vez durante una entrevista con Trome. La conductora fue consultada sobre la posibilidad de una nueva infidelidad por parte del cantante, a lo que respondió de forma directa: “Él sabe que el que más va a perder es él. Ya le he dicho que tenemos 42 años de vida, ya no somos unos chibolitos de 15 años”, dejando en claro su pensar.

Actualmente, Karla y Christian atraviesan una etapa de reconciliación y estabilidad, luego de haber retomado su romance tras ocho años separados. Por su parte, Domínguez ha expresado públicamente que considera a Karla “la mujer de su vida”, lo que ha fortalecido aún más la imagen de esta nueva etapa en su vínculo sentimental.

Karla Tarazona revela cuáles son sus sentimientos por Christian Domínguez

Durante la entrevista, Karla Tarazona dejó en claro que ya no está cegada por el amor como en el pasado, cuando su relación con Christian Domínguez terminó en 2016 tras la infidelidad del cantante con Isabel Acevedo. “Es parte de mi vida. Estamos en una relación, sí pertenece al amor, pero ya no es como años atrás que decía: ¡Ay, el amor de mi vida! No, pies de plomo”, sentenció la conductora de ‘Préndete’.

Tarazona explicó que ahora tiene una perspectiva más madura y con los aprendizajes que le ha dado el tiempo. “Me ha costado con los años entender muchas cosas. Si bien es cierto le di una oportunidad (a Christian) y todo eso, pero la lealtad para mí sigue siendo importante”, aseguró.

Además, al ser consultada sobre la posibilidad de una nueva traición, mencionó que Christian Domínguez debe ser consciente de que tiene mucho que perder. “Tenemos proyectos de vida, hijos grandes, tienes mucho que perder y, al final, el que va a perder es él”, sostuvo.

Christian Domínguez celebró su cumpleaños junto a Karla Tarazona

El pasado 21 de julio, Karla Tarazona organizó una fiesta sorpresa por el cumpleaños número 42 de Christian Domínguez en un parque de juegos. La celebración fue una divertida 'pichanga' junto a sus amigos más cercanos y miembros de su orquesta, con una decoración inspirada en Universitario de Deportes, el club favorito del cantante. La reunión incluyó hamburguesas a la parrilla y una torta personalizada acorde al estilo del artista.

“Mereces esto y muchísimo más, por ser una buena persona, por estar al pendiente de tus hijos… Feliz día, mi amor, que cumplas muchos años más”, escribió Karla en sus redes sociales. Cabe recordar que ambos tienen un hijo en común, mientras que los dos hijos mayores de la conductora consideran a Christian como una figura paterna. La pareja, que ha retomado su relación tras varios años, no ha descartado la posibilidad de tener una hija en el futuro.