Michelle Soifer responde a Bruno Agostini por exponer supuesta infidelidad a Erick Sabater: “Me decepcioné de él”

Michelle Soifer rompió su silencio tras las revelaciones que hizo Bruno Agostini en ‘El valor de la verdad. El modelo español aseguró en el sillón rojo que mantuvo una relación clandestina con la exchica reality mientras ella afrontaba una crisis con Erick Sabater, su pareja en ese entonces.

Michelle eligió el debut de su nuevo programa, “Ponte en la cola”, por Latina, para responder. Ahí dejó en claro su incomodidad por las declaraciones de Agostini y se mostró decepcionada, ya que lo consideraba un amigo. Dijo haberse quedado en shock al enterarse de todo lo que contó en televisión.

“Me sorprende porque valoro mucho a las personas que comparten conmigo. Me chocó que él contara eso, porque teníamos una amistad. Con Bruno compartimos mucho tiempo, trabajo, en el reality. Me decepcioné de él”.

Michelle Soifer revela no acordarse cuánto tiempo salió con Bruno Agostini

Michelle Soifer le dedicó los últimos minutos de su programa “Ponte en la cola” para responder a las declaraciones de Bruno Agostini en ‘El valor de la verdad’, donde él aseguró que tuvo una relación con ella durante más de un año, incluso cuando ella aún estaba con Erick Sabater y también cuando ya estaba soltera.

“No ha sido nada fácil que se comenten tantas cosas íntimas, porque yo nunca hice público nada. Una situación entre dos personas debe permanecer en la intimidad”, dijo con la voz entrecortada, apenada por lo dicho por el español.

Incluso, Michelle confesó que en algún momento fue representante de Bruno Agostini, lo que demuestra el nivel de confianza que hubo entre ellos. “Firmaba sus contratos porque yo tenía mi productora. El vínculo se dio de esa manera”, explicó.

Sin embargo, cuando fue consultada sobre cuánto tiempo estuvo con él, aseguró no recordarlo, aunque recalcó que se encontraba soltera. “No me acuerdo cuánto tiempo salí con él. Hay cosas que se me fueron de la memoria. Si yo soy soltera, no tengo por qué dar ninguna explicación a nadie. Yo a Bruno sí lo saludaría si lo viera, pero no entablaría conversación con él”, expresó la también cantante, quien adelantó que el martes 1 de julio continuará respondiéndole al exchico reality en su programa.

Bruno Agostini asegura que tuvo un romance con Michelle Soifer mientras ella seguía con Erick Sabater

Bruno Agostini sorprendió al contar en 'El valor de la verdad' que mantuvo un vínculo sentimental con Michelle Soifer en medio de la crisis que atravesaba con Erick Sabater. Según el español, la relación entre la exchica reality y su entonces pareja ya estaba deteriorada cuando ocurrió el acercamiento.

“Discutían y se notaba que no estaban bien. Estuvieron bastante tiempo así”, afirmó Agostini. Además, señaló que fue un gran apoyo para Michelle en ese momento. “Estaban mal. Me contaba los problemas”, dijo, dejando entrever que su cercanía con ella se dio cuando su relación con Sabater ya mostraba fracturas.