Magaly Medina sorprendió en su podcast al confesar que sufre de depresión estacional y que es algo con lo que vive lidiando desde pequeña. Durante su último programa en YouTube, Magaly Medina: El podcast se sinceró en medio de una entrevista con Beto Ortiz. Aunque, el invitado era el conductor de 'EVDLV', la reconocida 'Urraca' contó episodios de su vida que no suele decir.

Medina mencionó que sufre depresión estacional, lo que incluso a veces la hace pensar en que no haría ni su programa. "Yo soy depresiva. En invierno no salgo de mi cama, ni haría programa, o sea nada. Solo comería dulces y chocolate caliente", confesó.

Magaly Medina abre su corazón y se sincera:

Durante la emisión de su último podcast, Magaly Medina invitó a Beto Ortíz. Uno de los temas de conversación fue el sueño que tuvo desde niña: convertirse en escritora. Sin embargo, afirmó que lo dejó de lado y, al ser cuestionada por Ortiz, Magaly, confesó que sufre depresión estacional.

"No me parece que un estado saludable sea quedarme en la cama. Yo me exijo a mí misma, porque creo que vivo lidiando con esa melancolía extrema, esa tristeza extrema desde que era niña. Entonces ya me impuse como una cuestión que tengo que salir de la cama y hacer cosas", comentó.

¿Qué es la depresión de estación?

La depresión de estación o trastorno afectivo estacional, es un tipo de depresión que ocurre en cierta época del año; se presenta con mayor frecuencia en las mujeres. Los síntomas de este trastorno se intensifican a finales del otoño y en los meses de invierno; sin embargo, también es común en verano.

“Las personas afectadas desarrollan ansiedad, falta de energía, poca o nula motivación por realizar actividades diarias y una gran tristeza. Un detalle importante a tomar en cuenta es que el clima del medio ambiente ejerce influencia en nuestro estado de ánimo”, señaló Aleyda Orosco, psicóloga del Centro de Salud Mental Comunitario Munay Kaway en San Martín de Porres.

Canales de ayuda especializados en salud mental

Existen establecimientos dedicados a la salud mental que son gratuitos y puedes solicitarlo a través de la línea 113 (opción 5) del Ministerio de Salud. También puedes escribir a WhatsApp o Telegram a los números 952842623 o 955557000, o por correo electrónico a infosalud@minsa.gob.pe.

Magaly dice terminaría sus estudios de Periodismo tras entrevista con Beto Ortiz

Magaly Medina confesó que consideraría retomar sus clases con el objetivo de culminar la carrera de Periodismo. Durante la entrevista que sostuvo con Ortíz, él le comentó que va a reanudar sus estudios universitarios. Magaly señaló que no se veía en ese papel, ya que, según considera, ella cuenta con la experiencia suficiente y, sobre todo, porque se sentiría incómoda, rodeada de jóvenes en la universidad. No obstante, admitió que sí estaría dispuesta a retomar las clases, siempre que sea en modalidad virtual.

"Pero yo no iría como él, todos los días a clases, ¿y qué hago con el programa? ¿Quién lo hace? Ni modo, así que yo tendría que hacer unas clases virtuales, pero sí, yo creo que el hablar con él me ha motivado bastante. Es una idea que me viene rondando hace tres años, pero de verdad, mis ocupaciones me impiden dedicarme a solo ser una alumna universitaria", afirmó la conductora.