La ola delincuencial sigue ganando terreno en Lima Metropolitana. Esta vez, 'La Chola Puca', conocida en el mundo de la televisión por su paso por 'Combate', denunció ser víctima de la extorsión, en específico, de 'Los injertos del Cono Norte', quienes le han exigido el pago inmediato de S/10.000 para "dejarla trabajar". En conversación con '24 horas', la actriz cómica expuso los mensajes que le envía la banda delincuencial y aseguró que "tenemos 10 años en el mercado 'Tres regiones' de Puente Piedra y nunca nos ha pasado esto".

"Mira, ya te dejamos trabajar desde tu inauguración, ahora te vamos a pedir tu colaboración de S/10.000 para dejarte trabajar, ya que llegaste a mi barrio y no tocas la puerta, no conversas", se lee en uno de los chats mostrados por Susan Cristan a las cámaras de Panamerica Televisión.

'Chola Puca' denuncia extorsión por parte de 'Los injertos del Cono Norte'

Según lo relatado por Susan Cristan, ella presenta su show llamado 'El circo de la Chola Puca' desde hace 10 años en Puente Piedra. Este 2025, es la primera vez que le sucede y tiene miedo por la seguridad de sus integrantes. "Son muchas familias las que salen acá a trabajar y no es justo que vengan y te digan 'tienes que dar tanto y así te dejo trabajar'. El circo dura un mes, no dura un año. Me sorprende todo esto, el año pasado hemos estado tranquilos (...) todos los diez años hemos estado tranquilos", aseveró la actriz.

'Chola Puca' denuncia a 'Los injertos del Cono Norte'.

Asimismo, Susan Cristan hizo un fuerte llamado a las autoridades para que tomen el control de la extensa ola de sicariatos y extorsiones que azota el Perú desde hace varios años. "La verdad, si nuestros 'padres de la patria' (congresistas) no hacen nada, no hacen bien su trabajo. Deberían enfocarse en lo que realmente está pasando en el país. Nunca he pasado esto, por este tipo de cosas", acotó 'La Chola Puca'.

De igual manera, la exintegrante de 'Combate' señaló que esto no truncará su ideal de llevar alegría a miles de familias peruanas. Por el contrario, seguirá trabajando en 'El circo de la Chola Puca', pese al temor que siente por la situación que atraviesa. "Esto no va a paralizar nuestros sueños. Vamos a seguir llevando alegría a las familias, con más fuerza que nunca", sentenció.