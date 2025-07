Alejandro Benites Porras, más conocido como Zumba, es considerado una de las figuras artísticas más icónicas de la televisión peruana. Aunque se desempeñó como bailarín en la agrupación Maricarmen Marín y los Diablos de la cumbia, y tuvo cortas apariciones en teleseries, su participación en Combate lo catapultó a la fama. Sin embargo, pocos saben las dificultades que enfrentó en otros países mientras buscaba su oportunidad de convertirse en chico reality.

Ahora, en una entrevista con Mario Hart y Hugo García para el canal de YouTube TVMOS+, Zumba relató el difícil momento que pasó durante su estadía en Bolivia, cuando no fue aceptado para participar en un programa de televisión boliviana. Asimismo, el exchico reality explicó que, a pesar de su situación en aquel momento, nunca pidió apoyo de sus padres porque quería salir adelante por su cuenta.

¿Por qué Zumba terminó durmiendo en las calles de Bolivia?

Según relató Zumba, al culminar la secundaria tenía claro que no quería pasar cinco años en una universidad, sino que deseaba iniciar una carrera artística en la televisión. Es así que, con solo S/800 viajó a Bolivia para buscar una oportunidad de convertirse en chico reality.

"Le dije a mi mamá, a los 16 años, que quería ser artista y pensé: ¡En Bolivia, la hago! y me fui a probar casting (...) Había ido con S/800 en bus, cruzando la frontera con toda la actitud y nada", comentó.

Tras ser rechazado, y sin dinero, pidió apoyo a uno de los trabajadores de un hotel para que le brindara un cuarto mientras buscaba la forma de conseguir empleo y pagar su estadía. Sin embargo, el empleado no aceptó su propuesta, por lo que se vio obligado a dormir en las escaleras del hospedaje. Cuando el encargado se percató de la situación, corrió al exintegrante de Combate y lo echó a la calle. Esto lo llevó a pasar la noche en un parque cerca de una iglesia.

"Le hice el habla a un administrador para que me dé espacio y me dijo que no se puede. Me fui a dormir a la escalera con mi frazada tigre. De ahí el señor me botó y me fui a dormir a la calle, a un parque, al costado de una iglesia", indicó.

Pese a las dificultades, confesó que un sacerdote boliviano lo ayudó y le dio dinero para que viajara de nuevo a Perú. "Justo salió un padre, y yo casi llorando, le pedí de verdad que me ayudara. Le dije que era peruano y me dio platita para irme", confesó.