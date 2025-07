Nicola Porcella sorprendió al unirse en la telenovela 'Amanecer', en el que comparte roles con reconocidos actores como Fernando Colunga. Sin embargo, su desempeño actoral ha generado una ola de críticas. El exchico reality interpreta a Camilo Palacios, personaje que ha sido duramente cuestionado por el periodista mexicano Alejandro Zúñiga, quien incluso lo calificó como uno de los peores actores que ha tenido la televisión mexicana, tras analizar su actuación en la mencionada producción.

Ante esta situación, Magaly Medina no dudó en pronunciarse y lanzar una contundente recomendación al integrante de 'Esto es guerra'. La conductora le aconsejó tomar clases de actuación y buscar ayuda profesional para mejorar su desempeño. "Se notan ahí las falencias. Lo que debería hacer es pedir ayuda, meterse a talleres de actuación y de teatro", expresó la popular ‘Urraca’.

Magaly Medina aconseja a Nicola Porcella a clases de actuación

En su programa, Magaly Medina no tuvo reparos en criticar duramente a Nicola Porcella por su desempeño actoral en la telenovela mexicana 'Amanecer'. Comparó su caso con el del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, quien también incursionó fugazmente en la actuación sin éxito. "Lo quisieron convertir en un galán, lo quisieron convertir en actor, pero nada. Al hombre solo le daba el de jugar pelota, pero nada de actuar", aseguró.

La conductora también cuestionó la idea de que compartir escena con actores experimentados como Fernando Colunga sea suficiente para validar una carrera actoral. "No se puede cantar victoria porque estás al lado de actorazos. Entonces, cuando tienen al costado a un actor Nobel que no sabe desempeñar bien su papel, que no sabe meterse en un personaje, a actuación a la que yo veo con muchísimo respeto no es algo que puedas improvisar de un día para otro a menos que hayas nacido con ese talento, a menos que lo tengas de forma innata, pero de esos hay muy pocos", remarcó.

"Yo creo que para actuar hay que estudiar y él no se está preocupando de eso. No creo que cree que todo es a la criolla y a la loca porque tienes la cara bonita, ya listo, te ponen. Y creo que así no funciona en ningún parte del mundo, menos aún en un mundo tan competitivo como es México", añadió Magaly.

Nicola Porcella sobre su actuación en 'Amanecer' y su colega Emilio Osorio

Uno de los rumores más comentados en torno a la telenovela 'Amanecer' es que Nicola Porcella habría visto disminuida su participación para darle mayor protagonismo a Emilio Osorio, hijo del reconocido productor Juan Osorio. Esta versión fue difundida en el pódcast 'El tramuyo del espectáculo', en el que el conductor Luis Borboa sostuvo que Emilio “es más actor”, haciendo alusión a su mayor experiencia en el medio artístico. La especulación generó revuelo entre los seguidores de la novela y alimentó versiones sobre posibles favoritismos en la producción.

Sin embargo, Nicola Porcella no tardó en desmentir tajantemente estos comentarios. “Eso es totalmente falso. No sé de dónde salen esas noticias. Emilio tiene un mundo aparte y está haciendo un papel espectacular. Nos apoyamos mucho”, declaró el actor, intentando poner fin a los rumores de conflictos o rivalidades internas. Con estas palabras, el exchico reality reafirmó la buena relación con su compañero de elenco y defendió la armonía del equipo de trabajo.