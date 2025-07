Nicola Porcella ha despertado un gran número de opiniones gracias a su participación en la telenovela, 'Amanecer', con el personaje de Camilo Palacios. No obstante, no todas han sido buenas. El exparticipante de 'Esto es guerra' ha sido duramente cuestionado, incluso siendo calificado como "el peor actor que ha tenido la televisión mexicana en los últimos 25 años”, por el reconocido periodista mexicano, Alejandro Zúñiga.

Ante los comentarios negativos, Porcella declaró en una entrevista para medios de comunicación mexicanos, y dijo que es consciente de que no está al nivel actoral de muchas de las personas que participan en la telenovela. Además, señaló que toma las críticas como una oportunidad para crecer tanto actoralmente, como de manera personal.

Nicola Porcella acepta críticas por su actuación en 'Amanecer'

En una reciente entrevista, Nicola Porcella reconoció que aún le falta mucho por crecer como actor. Sin embargo, también destacó la importancia de tomar las críticas deportivamente. "Críticas siempre van a haber. Acuérdense que vivimos en la era del 'hate' y que nadie, nadie está feliz con lo de nadie. Es fácil conectarse y e insultar, la verdad yo ya lo tomo deportivamente, lo tomo como una manera de crecer y lo tomo de quien venga”.

De la misma manera, añadió que, así como no escucha todas las críticas negativas, tampoco lo hace con las positivas. "Tampoco hago caso a las personas que me dicen 'wow, Nicola lo está haciendo espectacular' porque yo también sé mis falencias", señaló el exintegrante de 'La Casa de los famosos". Además, señaló que sigue trabajando para poder salir adelante en su carrera actoral. “Sé lo que tengo que mejorar, sé que es mi segunda novela, sé que tengo un camino largo por recorrer. No estoy al nivel de muchos de los actores, de ahí lo tengo totalmente claro, pero estoy trabajando para eso”.

¿Cuál es el papel de Nicola Porcella en la telenovela mexicana 'Amanecer'?

Nicola Porcella interpreta a Camilo Palacios, hermano de la protagonista, Alba Palacios, interpretada por Livia Brito. En la telenovela, Camilo es un joven que enfrenta difíciles situaciones a lo largo de su vida. El abandono y las adicciones han marcado su vida y lo han llevado a tener una contradictoria relación con su abuela Covadonga, a quien quiere, pero responsabiliza por la desaparición de la mujer que ama, Karla.

Si bien el desempeño actoral de Nicola ha provocado críticas, son sus escenas con Livia Brito las que le han otorgado algunos elogios. Según la crítica especializada, presenta un personaje bastante humano, que no tiene miedo de desmoronarse, pero sin llegar a victimizarse.