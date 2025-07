Tato Luna entrevistó recientemente a Korina Rivadeneira, en medio de la denuncia que ella interpuso contra el bailarín Tyler, de Dioses del Circo. Aunque la conversación buscaba profundizar en los detalles del caso y brindar apoyo a la víctima, la interacción no fue bien recibida por todos. En particular, Magaly Medina lanzó duras críticas contra Luna, cuestionando la legitimidad de su respaldo público a las mujeres. La conductora recordó episodios controvertidos de la vida personal del periodista deportivo con sus exparejas, señalando que, debido a su historial, no estaría en posición de asumir un rol defensor.

Asimismo, la popular 'Urraca' no dudó en expresar su solidaridad con la modelo venezolana y en exigir a las autoridades locales que actúen con la misma celeridad ante otras denuncias de violencia contra la mujer, sin importar si las víctimas pertenecen o no a la farándula.

Magaly Medina arremete contra Tato Luna en medio del caso de Korina Rivadeneira

Durante la edición de su programa 'Magaly TV, la firme', trasmitida el 22 de julio, la conductora cuestionó con severidad la presencia de Tato Luna al lado de Korina Rivadeneira. "¿Qué va a ser el gran defensor de mujeres?", expresó con ironía, calificando al periodista deportivo como "la persona menos adecuada" para representar esta causa. "Su sola presencia era un chiste, una falta de respeto a lo que le había pasado a una mujer", añadió.

A través de testimonios recogidos en ediciones anteriores de su programa, Medina recordó que varias exparejas del comunicador lo acusaron de engaño cuando se hizo pública su relación con la influencer Majo con Sabor y en respuesta él les envió cartas notariales. "Les dio un ataque de miedo… ninguna quiso salir al frente”, reveló, argumentando el uso de su figura pública como mecanismo de presión ante mujeres sin exposición mediática.

PUEDES VER: Municipalidad de Surco cancela definitivamente el espectáculo de Dioses del Circo tras grave denuncia de Korina Rivadeneira

La dura crítica de Magaly Medina contra América Televisión

Magaly Medina no solo cuestionó la legitimidad de Tato Luna en su rol de entrevistador de Korina Rivadeneira, sino que también criticó duramente al canal por brindarle una plataforma a través del show 'Desvelados'. "Ese es el hombre que le premiaron en América Televisión dándole un programa", cuestionó.

Según Medina, Luna habría recurrido a su estatus público para "atarantar a la gente" y generar temor entre quienes lo han acusado en el pasado. Algunas de esas mujeres —según contó la conductora— aparecieron con voz distorsionada o de espaldas por miedo a represalias. "Ese es el hombre que anoche sentó América Televisión frente a Korina Rivadeneira para darse golpes en el pecho como si él fuera el más indicado", arremetió.