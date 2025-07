La actriz peruana Hany Portocarrero dio un giro decisivo en su carrera al interpretar a Lucía Méndez en 'Chespirito: Sin querer queriendo', la serie biográfica de HBO Max. Aunque su papel como la diva mexicana ha sido celebrado, inicialmente audicionó para encarnar a Florinda Meza. En una entrevista con La República, reveló detalles del proceso de casting y cómo, tras no ser seleccionada para ese rol, terminó asumiendo con entusiasmo el personaje de Méndez, con quien incluso tuvo un acercamiento personal muchos años antes de este proyecto.

Portocarrero, hoy en día radicada en México, también reveló una experiencia que marcó su llegada a ese país: lo primero que hizo al pisar suelo mexicano fue visitar la tumba de Roberto Gómez Bolaños y, frente al sepulcro del comediante, dedicarle un mensaje cargado de fe, convencida de que su conexión con el ícono televisivo sería clave en el camino que estaba por iniciar.

Hany Portocarrero: de un fallido casting para Florinda Meza a ser la diva Lucía Méndez en bioserie de Chespirito

—¿Cómo te enteraste que interpretarías a Lucía Méndez en esta producción tan importante? ¿Cómo fue el casting?

El primer casting se hizo en 2020. Le llegó a una amiga, a mí no. Le llegó para el personaje de Margarita, o sea, para doña Florinda. Yo hice todo lo posible y le dije a ella: "Yo marco para hacer ese casting porque es la serie de mi vida, yo soy muy fan de Chespirito". Además, sabía el alcance que iba a tener y lo que significaba para toda Latinoamérica y también personalmente para mí. Siendo algo que ha marcado mi infancia, yo quería estar. En el 2020 no me llegó el casting, luego el proyecto se puso en stand-by y para el 2024, a inicios, se renueva la convocatoria. Finales del 2023, 2024, y ya yo estaba trabajando con Isabel Alcázar, que es la directora de casting. Llegué a hacer el casting para Margarita (personaje de Florinda Meza). Estábamos ahí con el casting, iba bien avanzando. Al final se decidieron por Bárbara López, que es quien hoy encarna al personaje de Margarita, que lo hace extraordinariamente bien. Y bueno, me ofrecieron el papel de Lucía Méndez y obviamente, siendo ella quien es, una diva de México, claro que lo acepté. Empezamos a grabar en febrero del año pasado. Fueron casi dos meses de filmación y me siento muy bendecida porque justo me tocó compartir escena con María Antonieta de las Nieves, que ha encarnado personajes realmente inolvidables. Para mí fue un verdadero placer y un honor compartir escena con ella. Estoy más que emocionada por eso.

—¿Tienes algún arrepentimiento por no haber conseguido este papel de Florinda Meza?

No, definitivamente las cosas se dan cuando es para uno. Considero que Bárbara lo hace muy bien. También buscaban a una persona que no tuviera similitud física, por temas de derechos y todo eso. Yo me siento muy feliz con el trabajo que hice en el proceso de casting y también con este personaje que no demerita para nada. Al contrario, me parece absolutamente increíble encarnar yo, como peruana, a una diva mexicana. Es algo muy bonito que me ha permitido este proyecto. Es un personaje que está vivo, que todavía sigue en televisión, en medios, muy activa. La conozco personalmente y me parece un gran personaje. Lo hice con muchísimo cariño, vi muchos videos de ella, hice una preparación importante antes de encarnarla y me parece que los resultados me gustan mucho.