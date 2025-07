Florinda Meza rompió su silencio ante los rumores de una supuesta demanda contra HBO Max y los hijos de Roberto Gómez Bolaños, generados por la polémica serie biográfica 'Chespirito: Sin querer queriendo'. El 19 de julio, la actriz mexicana utilizó su cuenta de Instagram para desmentir categóricamente cualquier acción legal en curso. "No he decidido lo que haré en el futuro", escribió, dejando claro que aún evalúa sus próximos pasos.

La controversia en torno a Meza se intensificó tras el estreno del episodio 7 de la serie, que retrata aspectos privados de la vida del comediante y su relación con ella, bajo el nombre ficticio de Margarita Ruiz. Sin embargo, la artista ha manifestado rechazo a la forma en que se le representa, señalando que se trata de una versión ficcional que distorsiona hechos reales.

Florinda Meza niega demanda contra HBO Max y los hijos de Chespirito

En un pronunciamiento contundente en Instagram, Florinda Meza negó haber iniciado alguna acción legal en relación con la serie 'Chespirito: Sin querer queriendo'. "No he interpuesto ninguna demanda. La persona que lo dijo está mal informada. No he decidido lo que haré en el futuro", escribió, desmarcándose de las versiones que la involucran directamente en el conflicto.

La intérprete de 'Doña Florinda' en 'El chavo del 8' también cuestionó el tratamiento mediático que se le ha dado al caso, y defendió su derecho a mantener silencio frente a temas delicados. "Ustedes escriben historias pensando cómo creen que deberían ser. Ni siquiera han respetado mi derecho a no declarar nada sobre estos temas", expresó.

Asimismo, criticó que se hayan desempolvado antiguas entrevistas sacadas de contexto para usarlas en su contra y recordó que "en la vida real, con seres humanos, no con personajes de telenovela, hay muchas cosas que tomar en cuenta". Finalmente, reafirmó que cualquier declaración oficial saldrá directamente de ella: "Mi nombre, mi imagen y mi vida son míos. Cuando yo tenga algo que informar, lo sabrán todos, por mí".

¿Cómo surgieron los rumores de una demanda de Florinda Meza contra HBO Max y los hijos de Chespirito?

Los rumores sobre una posible demanda de Florinda Meza contra HBO Max y los hijos de Roberto Gómez Bolaños comenzaron a circular tras el estreno del séptimo episodio de la serie 'Chespirito: Sin querer queriendo'. En dicho capítulo, se aborda la relación extramarital entre el comediante y el personaje de Margarita Ruiz, inspirado en Meza, lo que generó una ola de críticas en redes sociales.

Diversas cuentas en plataformas como X (antes Twitter) aseguraron que la actriz había iniciado acciones legales por daño moral, citando como fuente una supuesta exclusiva del canal Imagen Televisión. La versión fue replicada por medios digitales y algunos influencers, lo que amplificó la especulación.