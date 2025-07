Paco Bazán causa revuelo al asistir al concierto de Chayanne en Arequipa y confiesa: "Me quieren"

Paco Bazán, el conductor de 'El Deportivo en otra cancha', asistió al concierto de Chayanne el sábado 19 de julio, durante la segunda fecha del show en Arequipa. Su presencia no pasó desapercibida en el Estadio Monumental de la UNSA, donde varios asistentes lo reconocieron de inmediato y corrieron a su encuentro para saludarlo y tomarse fotos con él.

Tras esta inesperada muestra de cariño, el exarquero y actual pareja de Susana Alvarado, de Corazón Serrano, compartió en sus historias de Instagram el momento de su llegada, donde se ve claramente el alboroto que causó entre los asistentes. “Gracias, Arequipa. Siempre ha sido así desde años en todo el Perú. Gracias porque me quieren como mi familia”, expresó agradecido.

Paco Bazán agradece al púbico arequipeño por cálido recibimiento

El público arequipeño sorprendió a Paco Bazán con un efusivo recibimiento durante el concierto de Chayanne, al punto que tuvo que ser escoltado para evitar el tumulto de personas que se acercaban a pedirle fotos. El conductor de televisión compartió el momento en sus historias de Instagram y expresó su gratitud con sus seguidores: “Gracias, Arequipa, siempre me das más amor, gracias por tanto amor”.

Los asistentes no tardaron en reportar el alboroto al portal ‘Instarándula’, en el que se difundieron varios videos del exfutbolista en medio de la multitud. “La gente se aglomeró, no lo dejaban avanzar”, comentó una usuaria. Samuel Suárez, creador del portal, también reaccionó con humor ante la situación: “No aprovechen, ratujas, que Susanita no anda cerca para hacer de las suyas”.

Paco Bazán defiende a Susana Alvarado frente a periodista por decirle 'cumbiambera'

El exarquero protagonizó un tenso momento en su programa 'Ni loco ni santo' al enfrentar a la periodista venezolana Luisa Elena Pinto, quien se refirió a su pareja, Susana Alvarado, como “la cumbiambera”. El exfutbolista dejó en claro su molestia por el uso de ese término, el cual, según él, fue popularizado por su exmadrina televisiva, Magaly Medina. “Es una señorita cantante, no voy a permitir que le digan la cumbiambera esa. Tiene nombre, no es una NN”, expresó indignado, resaltando la trayectoria y el profesionalismo de la integrante de Corazón Serrano.

La tensión aumentó cuando, en medio de la discusión, Bazán le preguntó directamente a Pinto sobre los rumores que la vinculan con el futbolista Pablo Ceppelini. Para zafarse, la panelista lanzó una frase que encendió aún más el debate: “Es como si te preguntara si estás con la chica que canta pues, la cumbiambera”. Esto provocó una reacción aún más fuerte por parte de Bazán, quien defendió públicamente a su pareja. “Tiene más de un millón de seguidores en cada red social. Se llama Susana Alvarado”, recalcó, dejando claro que no permitirá que se minimice la carrera de quien considera una de las mejores voces de la cumbia peruana.