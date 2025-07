La reacción de Paco Bazán al saludo de Xiomara Tello no pasa desapercibida. Tras ser entrevistada en 'El deportivo en otra cancha', la cantante de cumbia compartió en redes un fragmento de lo que fue su bienvenida al programa de ATV. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la curiosa respuesta que le dio el exfutbolista a la cumbiambera cuando ella se mostró muy cariñosa, así como el pícaro mensaje que ella agregó en su publicación.

La exintegrante de Alma Bella y Agua Bella apareció en el espacio de Bazán para brindar detalles sobre sus inicios en la cumbia peruana y su historia de éxito. Además, presentó a su madre, quien también es cantante, y cerró la edición con un ameno mix de Armonía 10.

La inesperada reacción de Paco Bazán al atrevido saludo de Xiomara Tello

Xiomara Tello fue recibida entre aplausos y silbidos del equipo de 'El deportivo en otra cancha', tras ser anunciada por Paco Bazán. La cantante caminó por el set con seguridad hasta llegar al conductor, quien se acercó brevemente para saludarla con un beso en la mejilla. Sin embargo, lo inesperado ocurrió cuando Tello lo abrazó por el cuello con entusiasmo, generando sorpresa en Bazán, quien aparentemente respondió con un gesto para marcar distancia y sin corresponder del todo a la efusividad del momento.

Posteriormente, el conductor, quien actualmente es pareja de Susana Alvarado, le preguntó en repetidas ocasiones a Xiomara cómo estaba. Tras ese momento, continuó con la entrevista centrada en las emociones que experimenta la artista, originaria de la selva peruana, al visitar Lima como parte de su gira.

Xiomara Tello tras efusivo abrazo a Paco Bazán: "No se vayan a poner celosas"

Tras su participación en 'El deportivo en otra cancha', Xiomara Tello compartió el momento preciso en el que saludó a Paco Bazán, revelando detalles de su encuentro. La exintegrante de Alma Bella acompañó su publicación con una frase cargada de picardía: "Un abracito no más, no se vayan a poner celosas". Además, no dejó pasar la oportunidad de destacar lo bien que la pasó durante la entrevista y agradecer el cariño de sus seguidores.