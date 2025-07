El actor Marco Zunino fue uno de los invitados al programa ‘Esta noche’ con la Chola Chabuca, emitido el sábado 19 de julio, donde participó junto al elenco de ‘Hombres a la plancha’. Durante su intervención, habló con sinceridad sobre los momentos difíciles que enfrentó a raíz de su lucha contra el cáncer.

Como se recuerda, en 2018 fue diagnosticado con cáncer de piel y, años más tarde, en 2024, le detectaron cáncer de vejiga, lo que lo llevó a someterse a una intervención quirúrgica. Zunino aprovechó la ocasión para agradecer a los amigos que lo acompañaron durante este proceso, entre ellos Denisse Dibós, Almendra Gomelsky, Katia Condos y otros compañeros del medio, a quienes considera su “segunda familia”.

Pese a que intentó mantener distancia durante su tratamiento, sus amigos se mantuvieron cerca. “Soy de las personas que no les gusta molestar a nadie, soy bastante cerrado. Me llamaban y yo decía ‘No vengan, estoy bien’ porque no quiero molestar”, expresó visiblemente conmovido.

Marco Zunino revela cómo enfrento el cáncer y el apoyo que recibió

En un emotivo momento durante su participación, Marco Zunino habló sobre el proceso que vivió tras ser diagnosticado con cáncer. Aunque reconoció que fue difícil recibir la noticia, confesó que le ha dolido más ver a personas cercanas atravesar por esta enfermedad. “Es muy loco porque cada vez que me he enterado que alguien que yo quiero tenía cáncer, para mí era una tragedia enorme. Me sentía muy mal y no podía entender”, comentó.

El actor no pudo evitar quebrarse al recordar el momento en que supo que su amiga Denisse Dibós fue diagnosticada con cáncer de mama. Al respecto, reveló que esa experiencia lo impactó profundamente. “Me asusté más con ella que conmigo”, expresó, visiblemente afectado.

A pesar de su carácter reservado y su deseo de no preocupar a nadie, Zunino destacó el apoyo incondicional que recibió de sus amigos, quienes lo acompañaron en todo el proceso y en la cirugía. “No había manera de que no vengan, que mi cuarto no esté lleno de gente todos los días. Me han llevado de la mano a que me operen... No sé qué he hecho, pero tengo gran suerte de tener grandes amigos”, dijo emocionado.