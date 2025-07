Shirley Arica responde a empresario que la denunció por estafa tras adelanto de S/3.500: “Él no me contestó el teléfono”

La modelo peruana Shirley Arica es protagonista de un nuevo escándalo tras ser acusada de estafa por un empresario. Según dijo el promotor de eventos, Jean Pierre Espinoza, le entregó 3.500 soles para una presentación en Arequipa, pero no asistió.

El hombre aseguró que le envió a la popular ‘Chica realidad’, el dinero para que animara un evento de cachimbos. “Me dice sí, cobro tanto. Le digo al empresario, mi amigo Julio, que la quería porque estaba buscando una animadora”.

Promotor de eventos afirma que no firmó contrato por su amistad con Shirley Arica

No obstante, luego de entregarle el monto pactado por su servicio, Arica perdió contacto con él. El promotor, incluso ya había enviado los volantes que promocionaban su presentación programada para el 9 de mayo pasado.

“Yo no hago un contrato con ella por el tema de amistad. Yo he trabajado con muchos artistas y me conocen en este rubro años”, manifestó Espinoza. En tanto, Shirley Arica se comunicó con los conductores del programa ‘Amor y Fuego’ donde presentó sus descargos y contó una historia totalmente diferente.

Espinoza afirma haber entregado 3.500 soles a Arica para animar un evento, pero tras pagar, perdió contacto con ella. Foto: composición LR/ TikTok / @chimichimi360

Shirley Arica reveló que lo bloqueó porque el promotor fue quien incumplió el contrato

Durante su enlace telefónico, Arica admitió que pactó una presentación para el evento, incluso, cambió la hora del pasaje, pero no llegó a viajar porque el empresario nunca le contestó el teléfono.

“Él cambió mi vuelo, como dice es verdad. Yo llegué con Joe, que es la persona que me asiste al aeropuerto y nunca me contestó las llamadas. Tenía el celular apagado”, remarcó la modelo.

Asimismo, señaló que no se subiría a un avión si no estaba segura de quién la iba a recibir cuando llegara a su destino. “Yo no me voy a montar en un avión cuando no sé quién me espera del otro lado. A lo largo de mi carrera he tenido problemas con plata falsa o llegar al evento y que no te cumplan”, continuó.

Respecto al bloqueo de sus llamadas, Shirley afirmó que no le respondía porque quien incumplió el contrato fue el empresario. “Yo lo bloqueé porque no tengo que cumplir una fecha con él, ya que el que incumplió el contrato fue él y no yo”.

¿Quién es Shirley Arica?

Shirley Arica Valle es una joven modelo peruana que ha aparecido en diversos programas de televisión del Perú. Fue bailarina de “El Gran Show” y en “El Poder del Amor”. Además, es una destacada modelo e influencer de redes sociales.