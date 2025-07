Macarena Gastaldo sorprende al confesar violenta agresión a Shirley Arica: “Le volé los aretes”

Macarena Gastaldo confesó un hecho inédito en ‘El valor de la verdad’. La argentina confesó que agredió a Shirley Arica durante una reunión privada, por el simple hecho de haber saludado a un perro.

Según explicó la modelo extranjera, Arica, quien estaba a dos metros de ella, se molestó por su voz chillosa al momento de hablarle al perro. “Entre a la casa y vi un perro, y me desvivo por él. Y Shirley estaba en un rincón, y me dice que me calle, que tu voz me irrita. Y yo me quedé impactada”, contó a Beto Ortiz.

Ante esta falta de respeto, la argentina reaccionó y le respondió: “A quien le estás hablando así estúpida de mier…”. Frente a este intercambio, la peruana se abalanzó hacia Gastaldo, pero esta última fue más rápida y le conectó un fuerte puñete al rostro, lo que provocó que los aretes y la cadena de Shirley se caigan al suelo. “Se viene encima mío para pegarme, pero le pegó un puñete en la cara y la empujo. Le volé los aretes, su cadena, y ella calló al suelo”, admitió