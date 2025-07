La odontóloga y participante del programa 'Esto es guerra', Onelia Molina, rompió su silencio tras el polémico ampay difundido por el programa 'Magaly TV La Firme', donde fue captada pasando la noche en casa de su expareja, Mario Irivarren. Lejos de especulaciones, decidió contar su versión de los hechos en su programa de YouTube 'Doble Sentido', en donde asegura que su visita no tuvo ningún fin romántico.

“Yo he ido, fui a esa casa, fui donde mi exsuegra, donde Marce. Le puse un inyectable, se sentía mal”, comentó visiblemente nerviosa, en donde deja entrever que su presencia fue por motivos de salud y no por una reconciliación.

Para reforzar su versión, Onelia sorprendió a los seguidores del programa llamando en vivo a Marcela León, madre de Mario Irivarren. La conversación fue breve pero contundente. “Marce, solo quiero que me respondas algo. ¿Sí o no que yo te inyecté algo para que te sientas mejor?”, preguntó Onelia. Doña Marcela, sin dudar, respondió: “Sí, estoy como nueva”. La escena descolocó a los presentes, y aunque parecía cerrar el tema, el detalle del tiempo que permaneció en la casa generó aún más dudas.

Onelia Molina aclara entre risas por qué se quedó en casa de Mario Irivarren

Fue entonces cuando el personaje Zumba intervino con una pregunta directa: “¿Cuánto tiempo se quedó Onelia en su casa?”, a lo que la señora respondió: “No, me inyectó y se fue, ya tenía otros compromisos también”. Sin embargo, las imágenes del programa de Magaly mostraban que Onelia se quedó hasta el día siguiente. Ante esto, Patricio Parodi expresó su sorpresa, lo que obligó a la odontóloga a hacer una aclaración entre risas: “Es que yo la inyecté al siguiente día”. Con esa respuesta, trató de cerrar el asunto acerca del posible retomo de su relación sentimental con Irivarren.

Además de aclarar los rumores sobre su reencuentro con Mario, Onelia reflexionó sobre su pasado amoroso. “Me siento tranquila porque, dentro de todo, siento que en mi relación hice las cosas bien. Fue muy linda mi relación, tuve mucha paz”, afirmó. Aseveró que siempre mantuvo una actitud madura y respetuosa durante su vínculo con el chico reality, y que jamás fue celosa ni controladora. “Yo siempre tengo en la cabeza que tú me tienes que dar mi lugar, no tengo que obligarte ni vigilarte”, declaró.

Onelia Molina se defiende tras el ampay con Mario Irivarren: “No tengo nada que esconder”

También reconoció que, pese a ser una persona de carácter firme, no siempre expresa afecto de forma demostrativa. “En mi última relación no soy muy cariñosa… No soy celosa”, reiteró. Con estas palabras, Onelia intentó proyectar una imagen de serenidad y autoconocimiento a quienes la criticaron tras el ampay. Aunque el escándalo generó muchas especulaciones, ella se mostró decidida a no dejarse llevar por los comentarios y mantener su versión con firmeza.

El caso ha generado revuelo en redes y medios, donde se debate si la visita fue realmente inocente o si aún hay sentimientos entre ambos. Pese a ello, Onelia Molina prefirió mantener la postura de que todo se trató de una coincidencia médica y que, más allá de lo mostrado en televisión, no existe una reconciliación sentimental. “No tengo nada que esconder”, concluyó.