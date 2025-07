Onelia Molina sigue sorprendiendo a sus fans y a la farándula mientras se avivan los rumores de una reconciliación con Mario Irivarren. En esta oportunidad, la odontóloga de profesión no dudó en lucirse en redes junto a su expareja por primera vez desde su polémica separación.

La arequipeña publicó en Instagram varias imágenes de lo que fue la celebración por su cumpleaños 27, pero dos fotos en particular captaron la atención por la presencia del participante histórico de 'Esto es guerra'. Este gesto no pasó desapercibido entre los usuarios, quienes no tardaron en reaccionar.

Onelia Molina publica primeras fotos con Mario Irivarren tras polémica separación

El pasado 16 de julio, Onelia Molina festejó su cumpleaños en un exclusivo local de Miraflores, acompañada por sus seres más cercanos. La celebración dio de qué hablar, especialmente por la presencia de Mario Irivarren. A pesar de negar una reconciliación —incluso luego de haber pasado la noche en casa de él— la odontóloga no dudó en compartir en redes dos fotografías junto a Mario.

Aunque en las imágenes compartidas la popular 'One' no posaba únicamente con su expareja, sino también junto a otros compañeros de 'Esto es guerra' y amigos cercanos, la cercanía entre ambos generó atención, especialmente considerando la forma en que terminó su relación.

Onelia Molina celebró su cumpleaños junto a Mario Irivarren. Foto: Instagram/oneliamolina_

Usuarios reaccionan a fotos de Onelia Molina y Mario Irivarren

Las fotografías de Onelia Molina y Mario Irivarren no tardó en generar reacciones divididas entre los usuarios de Instagram. Mientras muchos se mostraron emocionados ante la posibilidad de una reconciliación, otros no ocultaron su desacuerdo.

Una usuaria expresó con entusiasmo: "Eso, 'One', alimenta mi shipp eterno de ustedes dos. Me encanta que la hayas pasado tan bien, me encanta verlos juntos". La respuesta de Molina, un emoji con ojos de corazón, avivó aún más las especulaciones sobre un posible acercamiento.

Sin embargo, no todos compartieron el mismo frenesí. Algunos criticaron duramente la situación, recordando episodios polémicos del pasado. "Mario te humilló a nivel nacional. Encima abrazó a su ex en el matrimonio y ¿tú vuelves con él?" escribió otra usuaria, reflejando el sentir de quienes consideran que Onelia merece algo mejor.