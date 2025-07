Cada vez más cerca de lanzar su primer recetario, la influencer culinaria 'Majo con Sabor', reveló en exclusiva a La República algunos detalles de su libro. Si bien es cierto, María José Vigil viene manejando múltiples proyectos, el proceso de creación de su libro es el que está disfrutando más por el momento. "Hay diferentes tipos de recetas", mencionó Majo Vigil, mostrando orgullosa el índice de las coloridas páginas del libro.

Mientras enumeraba los tipos de recetas que se pueden encontrar en el recetario, la chef reveló que se pueden seleccionar ya sea para un buen o mal día, o si tienes un tipo de antojo en cualquier momento. 'Majo con Sabor' relató un emocionante detalle para todos sus fans 'picaítos', y el de su actual pareja, Gino Assereto. Según la chef, este libro también tiene recetas dedicadas al 'picaíto número 1'.

Majo con Sabor le dedica recetario a Gino Assereto

En medio de la entrevista, María José Vigil reveló que varias de las recetas que contiene el libro, son bastante significativas en la historia de amor que tiene con el exchico reality. "Es la primera vez que escribo a un libro y es también la primera vez que dedico algo tan grande alguien en ese aspecto", señaló la chef, "Son 10 recetas que han estado en la relación bastante tiempo, ¿no?, es lo que nos gusta a nosotros".

El recetario de 'Majo con Sabor' tendrá mucho más que recetas, según María José Vigil. Foto: Elvis Cairo/ LR

De la misma manera, el recetario también ofrece opciones para distintas ocasiones, como un paseo de carretera, un día de verano y también para los más pequeños de la casa, inspirados en los sobrinos de la chef. Además, contiene pequeños detalles de la vida de 'Majo con sabor', una de las recetas apodadas "para el chimi-chimi", relata como es una tarde de amigas en su día a día. "Cada receta tiene una parte de mí, es un poquito de mi vida con una receta", señaló Vigil.

María José Vigil y su relación con Gino Assereto

En un segmento del programa de 'Arriba mi gente', Gino Assereto y Maria José Vigil comentaron que su relación surgió a partir de un mensaje por medio de la red social de Instagram. El modelo confesó que fue él quien tomó la iniciativa de escribirle a la chef, comentando que había sido una lástima que no coincidieran en el set de 'El gran chef: famosos', y que no quiso escribirle algo más directo debido a que no sabía si estaba soltera.

Tiempo después, Gino Assereto invitó a Majo a ver una función de 'Hombres a la plancha', a la cual la chef asistió acompañada por su mamá. Según lo que cuenta una de las parejas más queridas del momento, a partir de ese instante, no dejaron de hablar nunca más. Su relación se hizo pública cuando un reportaje de 'Amor y Fuego' los captó besándose a las afueras de un concierto.