Durante la edición del lunes 23 de junio de 'América espectáculos', Jazmín Pinedo sorprendió a la audiencia al lanzar una contundente indirecta que ha generado todo tipo de reacciones. Esto ocurrió justo después de presentar un informe sobre las declaraciones de Onelia Molina, quien confesó no sentirse lista para iniciar una nueva relación debido a heridas emocionales no sanadas. Apoyando firmemente estas palabras, la 'Chinita' aprovechó para compartir su propia reflexión: “Uno no puede estar con heridas en el corazón y después iniciando una relación nueva”, expresó en vivo, dejando entrever que su mensaje podría tener un destinatario específico.

Estas palabras llegan pocos días después de que María José Vigil, más conocida como Majo con sabor, revelara en 'Amor y fuego' que Gino Assereto aún tendría sentimientos por su expareja Jazmín Pinedo. La revelación, que tuvo lugar el viernes 20 de junio, tomó por sorpresa a muchos, ya que se pensaba que la relación entre Majo y el exchico reality estaba en pausa o había terminado. Sin embargo, la influencer solo confirmó que siguen vinculados sentimentalmente.

El mensaje de Jazmín Pinedo tras revelarse sentimientos de Gino Assereto por ella

Luego del revuelo generado por las declaraciones de Majo con sabor en 'Amor y fuego', Jazmín Pinedo no tardó en pronunciarse de manera sutil, pero directa durante la emisión de 'América espectáculos'. Tras presentar el testimonio de Onelia Molina, quien descartó iniciar un romance con Anderson Santamaría debido a heridas no sanadas de su anterior relación con Mario Irivarren, la conductora respaldó el mensaje con una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia Gino Assereto.

“Uno no puede estar con heridas en el corazón y después iniciando una relación nueva, porque después terminas afectando a otras personas”, dijo con firmeza, para luego bromear con su equipo de producción al respecto.

Aunque Pinedo no mencionó nombres, sus palabras coincidieron con el contexto mediático que la vincula nuevamente con su expareja. La frase no pasó desapercibida para los seguidores del programa, quienes en redes sociales señalaron que el comentario estaría dirigido a Gino, considerando la reciente confesión de Majo sobre los sentimientos no resueltos del exchico reality.