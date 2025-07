María José Vigil, conocida en el mundo de las redes como ‘Majo con Sabor’, es una popular influencer culinaria con más de 230 mil seguidores en Instagram y una legión de 290 mil fanáticos en TikTok. En una entrevista para La República, nos confesó el proceso inicial de adaptarse al mundo de la creación de contenido, sobre todo cuando existen comentarios malintencionados.

“No somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo”, reflexionó la influencer. Además, ‘Majo’ confiesa que no le fue fácil lidiar con estos comentarios al principio, ya que su crecimiento en redes sociales fue repentino, sin periodo de adaptación. Sin embargo, hoy no deja que las críticas limiten su trabajo.

¿Cómo lidió 'Majo con sabor' con sus haters al inicio?

‘Majo’ se interesó por el mundo de las redes sociales tras una visita a Perú, cuando vivía en Ecuador. Colaboró con un amigo que ya era creador de contenido y el trabajo le gustó, sobre todo, por el equipo encargado de la grabación. Así se animó a crear Tiktoks y reels, y su trabajo rindió frutos rápidos: A las tres semanas de iniciar, tuvo su primer video viral.

“Yo estaba en Ecuador y no sabía qué hacer. Solamente escribían y escribían. Nunca había tenido ese contacto tan público en mi vida”, confesó ‘Majo’. Esto la llevó a tomar la decisión de regresar a nuestro país para dedicarse de lleno a las redes sociales. Desde ahí, su crecimiento fue exponencial: a sus cortos 24 años ha aparecido en televisión nacional, ha conducido un programa de podcast y fue invitada a otra docena de ellos.

Sin embargo, reconoce que el inicio no fue fácil, ya que con la exposición pública llegaron también los comentarios negativos, impulsados por los 'haters'. "Yo era una persona muy sensible, porque es imposible serlo en redes sociales. Si me decían: 'esta ropa no te queda', me matabas. No sabía como reaccionar", revela María José. Solo pudo superar este pensamiento gracias a que decidió mantener su estilo y esencia: "Yo soy yo. Nadie me va a tener que cambiar para nada. A mí me tienen que querer como soy", añadió.

'Majo' ha sido invitada a participar de varios espacios en las redes, junto a otros influencers. Foto: Instagram: majoconsabor

Majo no se deja intimidar por los comentarios

Adicionalmente, 'Majo' reflexiona sobre la dedicación de sus 'haters', ya que ha notado que se toman la molestia de indagar sobre ella para decirle algo que podría molestarla más. "Ellos investigan pensando que me pueden herir, porque al final depende de uno si le va a doler o no", comenta. Así, ha logrado continuar con su carrera como chef y disfrutar de lo que más le gusta gracias a sus seguidores.

Con el lanzamiento de su recetario, que lleva su nombre de redes, espera continuar ofreciendo la misma sensación que les da a sus seguidores en sus videos: alegría. "Yo quiero dar felicidad. Más que la cocina, quiero demostrar felicidad. Siempre trato de verle el lado positivo a la vida", menciona 'Majo'. Además, destacó que el amor propio que tuvo fue clave para superar estos mensajes de odio que recibía, y se lo atribuye al cariño que recibió desde muy niña en casa.