Tras las recientes declaraciones de Pamela López sobre el monto entregado por Christian Cueva para la pensión de sus hijos, la situación entre ambos volvió al ojo público. La aún esposa del futbolista anunció que tomará acciones legales desde Ecuador, donde él reside actualmente, por considerar que el pago anticipado de 12 mil soles no cubre las necesidades básicas de los menores.

Esta decisión generó una reacción inmediata por parte del entorno de Christian Cueva. Su hermano Marcial publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que, sin nombrar directamente a López, fue interpretado como una fuerte crítica hacia ella.

Foto: captura de pantalla

Marcial Cueva publica mensaje con crítica a Pamela López

Marcial Cueva, hermano del futbolista de la selección peruana, sorprendió en sus redes sociales con una publicación que ha sido interpretado como una indirecta contra Pamela López. En el mensaje, difundido en sus historias de Instagram, se refirió al uso de los hijos como medio en disputas económicas. "Prepárese, estudie y si tiene algún talento, pues sáquele provecho. Todo dinero obtenido de algo lícito es válido. No espere vivir de otra persona. Nada más rico que generar tus propios ingresos. No usen a niños para sacar dinero, no son seguros de vida ni objetos", escribió Marcial.

Situación legal de Pamela López y presente de Christian Cueva

Pamela López anunció que viajará a Ecuador para emprender acciones legales con el objetivo de asegurar la estabilidad económica de sus hijos. Según indicó, el monto entregado por Cueva —12 mil soles como pensión anticipada— sería insuficiente para cubrir los gastos básicos de sus menores. Además, manifestó que el futbolista lleva semanas sin cumplir con los pagos regulares.

En paralelo al conflicto familiar, el presente deportivo de Christian Cueva también atraviesa momentos difíciles. El jugador de Emelec no se presentó a los entrenamientos del lunes 14 ni del miércoles 16 de julio, situación que fue confirmada por la periodista ecuatoriana Sonia Pérez.