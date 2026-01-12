Por primera vez, Mónica Cabrejos salió al frente y respondió directamente a la críticas que, semanas atrás, realizó Mariella Zanetti sobre su desempeño profesional como terapeuta. Cabe recordar que Zanetti lanzó un comentario polémico en Radio Megamix contra su excompañera de 'Risas y salsa', sin percatarse de que el micrófono seguía encendido.

Actualmente, la exvedette Mónica Cabrejos no ocultó su risa al enterarse del episodio. Con una actitud serena y sin mostrar incomodidad, la también psicóloga decidió restarle importancia a las opiniones en su contra y expresó: "Ni escucho (las críticas), ni me detengo en cosas negativas (…) Lo único que me afecta es el resfrío".

Mónica Cabrejos minimiza comentarios de Mariella Zanetti

En declaraciones para Trome, Mónica Cabrejos fue consultada sobre si mantiene una relación cordial con Mariella Zanetti. En respuesta, aseguró que siempre ha tenido un trato respetuoso con todas las personas con quienes ha coincidido laboralmente, aunque agregó que cada quien decide si esa relación es recíproca o no.

Asimismo, evitó confirmar si existe algún distanciamiento o conflicto entre ambas. Solo respondió de forma breve: "Pregúntale a ella". Cabe mencionar que tiempo atrás, Zanetti recurrió a Mónica en un momento difícil. Aunque fue la expareja de la también psicóloga quien solicitó el préstamo, la forma en que Cabrejos reclamó la deuda habría generado el quiebre entre ambas.

¿Qué dijo Mariella Zanetti sobre Mónica Cabrejos?

Durante una conversación con el locutor Daniel Marquina y el futbolista Christian Cueva, este último comparó a Mariella Zanetti con Mónica Cabrejos al decir: "Ya estás como Mónica Cabrejos ya". La respuesta de Zanetti fue inmediata y polémica: "Ni cag**do. Ella es la menor indicada todavía para dar consejos a alguien".

A los pocos segundos, Marquina le advirtió que estaban al aire. Inmediatamente, la expresión de Zanetti cambió. Aunque la producción aseguró que el audio estaba bloqueado, la conductora replicó: "Pero muteado. No, muteado, pues".