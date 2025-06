Mónica Cabrejos alarmó a sus seguidores en redes sociales al relatar los momentos de angustia que vivió durante el fuerte sismo de magnitud 6,1 que remeció Lima y Callao, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). La periodista y escritora contó que se encontraba sola en su departamento del piso 21, acompañada únicamente de su mascota, cuando ocurrió el movimiento telúrico.

La exvedette compartió imágenes del estado en que quedaron algunos de sus muebles tras el sismo, evidenciando el fuerte impacto del movimiento en los pisos altos del edificio. Mónica Cabrejos señaló que estaba a punto de ducharse cuando empezó a sentir la sacudida, lo que la tomó completamente por sorpresa. “Ya estaba levantada, estaba a punto de meterme en la ducha y les juro que horrible se mueve”, relató.

El 15 de junio, Mónica Cabrejos compartió con sus seguidores el angustiante momento que vivió durante el fuerte sismo que sacudió Lima y Callao. A través de su cuenta personal de Instagram, la periodista y comentarista del programa de la Chola Chabuca narró cómo experimentó el movimiento telúrico desde su departamento. “Bueno, acaba de pasar. No sé si es temblor o terremoto. Ha sido la cosa más espantosa, como ustedes saben, yo estoy en el piso 21", compartió.

La también escritora mostró a sus seguidores los efectos del sismo en su hogar, incluyendo muebles y cajones desplazados por la fuerte sacudida. “Mira los cajones. Me acabo de dar cuenta, no solamente acá, en la oficina. Mira los cajones que se han movido porque esto no estaba abierto. En el cuarto ha sucedido lo mismo. Mira el cajón de la cómoda. Se ha abierto solo porque ha sido realmente fuerte”, expresó visiblemente afectada mientras recorría su vivienda para documentar los daños.

Mónica Cabrejos confesó sentirse aterrada y desorientada por lo vivido. “Estoy asustada. Agarré a la 'Morocha', agarré mi llave y fue lo único que hice hasta que estuve afuera de las puertas. ¡Dios mío! Si me preguntaban cómo se ven los temblores en el piso 21, les digo que es horrible y espero que todo esté bien. No sé ni cuánto ha sido este movimiento. Sí, estoy aterrada, temblando”, finalizó. Su testimonio generó empatía entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad tras el fuerte episodio.

Tras compartir su aterradora experiencia durante el sismo, Mónica Cabrejos publicó nuevas historias en su cuenta de Instagram para tranquilizar a sus seguidores. La periodista aseguró que se encuentra bien junto a su mascota y agradeció las muestras de preocupación que recibió. “Qué miedo, todavía no me pasa. Pero estamos con la 'Morocha', por si acaso. Todos me han preguntado, me han llamado y me han escrito”, expresó, visiblemente aún afectada pero aliviada por el apoyo de sus amigos y seguidores.