Un exchico reality ha causado revuelo al revelar una peculiar anécdota que protagonizó junto al reconocido conductor de televisión Andrés Hurtado, conocido popularmente como Chibolín. Durante un encuentro inesperado en un conocido local de Barranco, el presentador realizó un gesto impensado que dejó al modelo sorprendido: le regaló varios cientos de dólares.

La historia ha captado la atención no solo por la generosidad del conductor, sino también por el contexto en el que ahora se encuentra, pues Hurtado se encuentra preso por diversos delitos de los que se le acusa. Cabe destacar que este modelo es de nacionalidad argentina, estuvo en 'Combate' y fue pareja de una exreina de belleza peruana.

¿Qué exchico reality expuso regalo de Andrés Hurtado?

Renzo Spraggon, un modelo argentino conocido por su participación en programas como 'Combate' y 'La casa de Magaly', fue quien reveló esta curiosa historia. Durante una entrevista, Spraggon detalló cómo se desarrolló este encuentro y destacó la generosidad de Hurtado.

"Una vez estuve en Barranco Bar, llegué a mi box y vi a Andrés en el suyo. Luego se acercó a mi box, estiró su mano y me dio 500 dólares. Me dijo: ‘Esto es para que te tomes algo, hijito’. Se lo quise devolver porque no tomo alcohol, pues era mucho dinero, pero no lo aceptó”, relató el modelo.

Renzo Spraggon en 'Combate'. Foto: Twitter

Además, Renzo destacó que su interacción con Andrés Hurtado fue breve pero significativa. Ambos coincidieron durante la grabación del reality 'Magaly TeVe: La casa de Magaly', donde, según el modelo, el conductor se mostró amable y le brindó consejos valiosos. “Siempre me aconsejó muchísimo. Conmigo fue buena persona", aseguró.

En el contexto de esta revelación, Spraggon expresó su pesar por la situación actual de Chibolín, quien se encuentra en el penal de Lurigancho mientras enfrenta investigaciones por presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.