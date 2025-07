Said Palao encendió las alarmas al insinuar que Patricio Parodi tendría un interés amoroso por Rosángela Espinoza. Durante una tensa discusión en 'Esto es guerra', el chico reality no dudó en lanzar un comentario que alimentó rumores de un nuevo vínculo sentimental dentro del programa.

La frase "Pato, que te guste Rosángela y la quieras defender es otra cosa" bastó para que se desatara la polémica. La reacción de Patricio Parodi, quien visiblemente incómodo respondió: "Por favor Said, no me piques la lengua". Esta discusión ha abierto un nuevo capítulo en la historia de romances que caracterizan al popular reality de competencia.

Said Palao cuenta sobre un presunto romance entre Patricio Parodi y Rosángela Espinoza

El momento que protagonizó Said Palao ocurrió durante una competencia habitual en 'Esto es guerra', cuando en medio de una conversación, el chico reality decidió lanzar una frase directa que vinculaba sentimentalmente a Patricio Parodi con Rosángela Espinoza. La tensión se sintió en el set y el conductor Renzo Schuller no tardó en reaccionar. "Ahí sí se ríe, se ríe contigo (con Patricio). Conmigo no se ponía rojita como contigo", soltó Said Palao en tono picante, mientras que Rosángela intentaba ocultar su incomodidad.

La influencer se limitó a decir que solo le causaban gracia las declaraciones, pero sus gestos fueron notorios para todos en el set. Incluso Renzo Schuller añadió: "Yo vi a Rosángela muy fastidiada, pero cuando le dijeron eso (sonríe) le cambió la cara".

PUEDES VER: Said Palao revela posibles nombres para su hijo con Alejandra Baigorria y muestra su rostro con ayuda de IA

¿Salidas fuera de cámaras entre Rosángela y Patricio?

Más adelante, la presencia de Jota Benz en la escena sumó un nuevo elemento al misterio. El también participante de 'Esto es guerra' puso en evidencia lo que sería una posible salida nocturna entre Patricio Parodi y Rosángela Espinoza. "Renzo pregúntale a Rosángela qué va a hacer esta noche", lanzó Jota, lo que generó una risa nerviosa en la influencer, quien respondió: "A dormir porque después de tantos huevazos, voy a dormir".

Said Palao volvió a remarcar el cambio de actitud de Rosángela al hablar de Parodi, insinuando que no se trataba de una simple amistad.