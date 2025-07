El 11 de julio de 2025, la actriz Francisca Aronsson fue entrevistada en el programa 'Filtro cero' de RadioOnda Cero, conducido por Nicolt Livia. Durante la conversación, habló sobre su experiencia en plataformas digitales. Además, explicó que comenzó a hacer transmisiones en vivo con fines recreativos y señaló que esta actividad le permitió interactuar con personas de otros países.

“Yo comencé a hacer muchos lives a principio de año, pero lo hice como una diversión de unos dos meses, de vamos a hacer esto y me mataba de risa, conocía gente de otros países”, indicó la popular 'Pecas'.

En otro momento del diálogo, comentó que ha conocido diversos creadores de contenido en TikTok, consultada sobre la posibilidad de entablar una relación sentimental con alguien que se dedique a dicha red social, respondió que no lo haría al considerar que la mayoría de estos usuarios muestra inmadurez.

“Yo he conocido a muchos tiktokers y es increíble la inmadurez que tienen casi todos. Te lo digo porque los he conocido cara a cara. Uno espera llegar a sentarse con ellos y que tengan mentalidad, que tengan visión, ‘¿y qué planeas? Nada, seguir con los lives’”, agregó.

Francisca Aronsson lanza crítica contra streamers y genera controversia

En ese contexto, la actriz que interpretó a Margarita en la película del mismo nombre se refirió al uso constante de transmisiones en vivo por parte de usuarios de TikTok. En sus declaraciones, señaló que "la mayoría de estos chicos no pueden dejar el live de TikTok porque no tienen su dosis diaria de validación", y añadió que se trata de "personas con muy poca autoestima, muy poca seguridad".

Asimismo, la intérprete expresó su postura respecto a iniciar una relación con un creador de contenido en esa red social. “'Yo no puedo estar con un tiktoker porque me mato’. O sea, en plan, ¿qué me va a aportar si su única misión del día es prender live?”, afirmó, anticipando que sus comentarios podrían generar críticas en redes.

En consecuencia, los usuarios no tardaron en reaccionar a sus declaraciones a través de las redes sociales. Entre los comentarios más recurrentes se leía: "Las verdades duelen, pero ella se nota que piensa a futuro", "Decir la verdad ahora es pecado", "Tanta gente que les duele que les digan sus verdades", entre otros.