Romina Gachoy se presentó en 'Amor y fuego' para comentar el inesperado regreso de Angie Jibaja a la televisión chilena. La ‘Chica de los tatuajes’ habló sobre el cambio que ha experimentado tras superar su problema con las adicciones y se mostró afectada por el distanciamiento con sus hijos, quienes actualmente están bajo la custodia de la uruguaya y Jean Paul Santa María.

Durante la entrevista, Romina Gachoy sorprendió al revelar que, pese a que ella y Jean Paul han cuidado a los menores desde hace 6 años, Angie Jibaja continúa con el juicio de alimentos que viene arrastrando desde el 2015. “Todavía sigue el juicio de alimentos. Ella, a pesar de que nosotros asumimos económicamente, igual quiere ese dinero y no quiere asumir económicamente nada”, reveló la modelo uruguaya.

Además, señaló que recientemente sus abogados se han reunido para llegar a un acuerdo en el que ellos seguirán asumiendo económicamente y se ofrecieron a pagar los viajes de los menores para que puedan reencontrarse, siempre y cuando ella se encuentre sana.

Romina Gachoy revela detalles del juicio entre Angie Jibaja y Jean Paul Santa María

Romina Gachoy confirmó que entabló comunicación con Angie Jibaja al ver que ella había sacado su emprendimiento de ropa y estaba saliendo adelante tras convertirse en Testigo de Jehová, dándole una esperanza de concretar el reencuentro con sus hijos. “Sentí una gran alegría por ella y por los chicos, porque ya son años esperando a ver cuándo se le ve recuperada”, comentó.

La uruguaya señaló que Angie quería ver la forma de poder llegar a un acuerdo con el tema judicial que llevan desde hace años con la demanda de alimentos que le interpuso a su expareja, Jean Paul Santa María. “Todo el mundo sabe que nosotros venimos cuidando a los chicos solos y asumiendo por los chicos totalmente solos, sin ayuda de nadie, ya son más de cinco años”, sostuvo.

Además, Romina Gachoy aseguró que tanto ella como Jean Paul Santa María le dijeron a Angie Jibaja que no le iban a pedir una pensión alimenticia porque ella también asumió varios años sola. “Le dijimos: ‘Nosotros no queremos nada de vos, en el sentido económico’. Me parece que lo correcto y lo justo es que cinco años que ella asumió económicamente en el juicio, y son cinco años que nosotros lo hacemos, y ya está”, comentó, dejando en claro que ellos no iniciarán juicio contra ella y seguirán al cuidado de los pequeños mientras puedan.