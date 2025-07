Vania Bludau se pronunció para 'Amor y fuego', luego de que Mario Irivarren declarara públicamente que su relación con Onelia Molina no habría terminado antes de la polémica boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Durante la entrevista, junto a su amiga Flor Ortola, señaló que la argentina se habría confundido y aseguró que la ruptura se dio solo horas antes del evento, incluso antes del matrimonio civil.

Molesta por las especulaciones que la señalaban como la tercera en discordia, Vania expresó su incomodidad por cómo se manejó la información en medios, y confesó que decidió tomar la iniciativa y comunicarse directamente con su expareja para que aclarara la fecha de la ruptura Onelia. “Busqué el número de él (Mario) y le escribí. Le dije: ‘Qué cansancio, di la verdad’. Pero él nunca va a hablar”, reveló, dejando entrever que esperaba una respuesta que nunca llegó por parte del exchico reality.

Vania Bludau intentó hablar con Mario Irivarren tras ruptura con Onelia Molina

Vania Bludau no ocultó su molestia al ser señalada como parte del conflicto entre Mario Irivarren y su expareja Onelia Molina. La influencer recordó que su propia relación con Mario terminó en medio de acusaciones de violencia, por lo que le resulta incómodo revivir esa etapa. “Sí me molesta porque tocan una herida que me ha tardado curarla, sanarla y, obviamente, no entiendo a la gente que no recuerda”, expresó con firmeza.

Además, reveló que intentó comunicarse con Irivarren para pedirle que aclarara públicamente la situación, pero no obtuvo respuesta. “Le escribí, pero no me respondió. Le dije: ‘Me parece tonto de tu parte, totalmente inmaduro’”, contó. Finalmente, Vania fue tajante al opinar sobre la posible reconciliación de su ex con Onelia Molina: “Si él quiere arreglar cosas con su ex, bien. Se merecen, pero que no metan a los demás. El circo es para ellos”, sentenció.

Vania Bludau expone chats privados de Mario Irivarren

En otro momento, Vania Bludau decidió mostrar chats que involucraba a Mario Irivarren y a una tercera persona. El chat, enviado un día después de la boda de Alejandra Baigorria, revelaba el arrepentimiento del exchico reality por lo ocurrido en el evento. “Por eso no me gusta tomar, mala mía. La cagu*, me cag* el alcohol, me cag* ver a Vania”, se leía en los mensajes.

Frente a estas palabras, Vania fue tajante al desmarcarse completamente de cualquier intención de reconciliación con Irivarren y reiteró su postura sobre el comportamiento del modelo. “Cero que me interesa ese hombre. Al día de hoy, lo sigo diciendo: cuando toma es una persona agresiva, y ahora, cuando toma, es una persona que se le olvida lo que hace. Así que el alcohol tiene muchos efectos en él”, afirmó con contundencia.