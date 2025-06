Natalia Segura, influencer colombiana y esposa del exchico reality Ignacio Baladán, compartió un emotivo testimonio sobre cómo ha sido su vida tras convertirse en madre de su primer hijo, Lucca. Aunque ha disfrutado esta nueva etapa, la maternidad no ha sido del todo sencilla para la creadora de contenido, quien enfrenta una neuropatía, producto de una cirugía mal realizada con biopolímeros y los impactos de bala que recibió en un atentado armado.

“Lo mío es muy complejo, tengo un diagnóstico raquidiomedular, por dos impactos de bala”, explicó la colombiana, añadiendo que ha pasado por múltiples especialistas y tratamientos, sin lograr una mejoría significativa. Durante una reciente entrevista con el programa colombiano La Red, 'La Segura' se quebró al hablar sobre las limitaciones que su salud le impone y cómo esto afecta su rol de madre.

Natalia Segura llora al hablar de su enfermedad y su maternidad

En un testimonio lleno de vulnerabilidad, Natalia Segura compartió cómo su salud ha afectado su experiencia como madre, tanto física como emocionalmente. La influencer confesó entre lágrimas que no puede cargar a su bebé con frecuencia debido al dolor que le provoca una zona afectada por un impacto de bala. “Te agotas emocionalmente. No siempre estás bien. Cuando di a luz, en los tiempos en que cargaba muchísimo a mi bebé, se me empezó a inflamar la zona donde tengo un retiro de proyectil. No puedo por mi dolor, no sé qué tengo”, comentó con frustración.

A pesar de estas limitaciones, la creadora de contenido aseguró que intenta mantenerse fuerte por su hijo, aunque admite que la carga emocional es cada vez más difícil. “Ese era el miedo mío de antes de ser mamá. ¿O sea, cómo voy a afrontar el ser mamá con mi condición? Y obviamente lo he logrado y lo voy a seguir logrando toda la vida. Y hay personas que quizás están peores que yo y lo hemos logrado porque somos mamás. Pero obviamente sí me pega”, expresó.

Finalmente, la esposa de Ignacio Baladán reflexionó con tristeza sobre lo que implica no poder vivir ciertas experiencias con su pequeño, ya que la neuropatía le afecta sus piernas. “Como mamá me duele el saber que no voy a poder correr el día de mañana con él, que no va a poder disfrutar cosas con él. Pero habrá otras cosas que sí”. A pesar de todo, reconoció que su hijo es su mayor motivación para seguir adelante, incluso en sus días más difíciles.

Natalia Segura anuncia que se hará cirugías estéticas

Natalia Segura anunció que se someterá a nuevas cirugías estéticas, entre ellas una reconstrucción de glúteos. A través de un video en Instagram, explicó que años atrás se sometió a un retiro de biopolímeros en esa zona, lo que dejó consecuencias visibles. “Mi glúteo, estéticamente, está muy mal porque fue bastante fuerte, es cirugía abierta, hay cicatriz y todo”, señaló. Por ello, aseguró que ya está planificando sus próximas intervenciones: “Necesito programar mis cirugías plásticas. Las que tengo pendientes, la reconstrucción del glúteo”.

Además, la influencer colombiana reveló que también tendrá que reemplazar sus prótesis mamarias, ya que las actuales cumplen 10 años y, tras la maternidad, han perdido su forma. “Después que eres mamá, las prótesis quedan caídas. Pero esa va a ser después, lo primero que el doctor me dijo que tendrá que hacer será reconstruir el glúteo”, comentó.