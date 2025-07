La empresaria trujillana Pamela López rompió en llanto al contar sobre su situación económica y aclarar que está 'empezando de cero', luego de Christian Cueva, padre de sus tres hijos. En el programa de Michelle Soifer, 'Ponte en la cola', la aún esposa del futbolista aseguró que la única propiedad que tiene inscrita a su nombre es una camioneta. "Lo único que tengo a mi nombre es la camioneta que se me regaló antes de mi matrimonio", aseguró la ahora animadora de eventos.

Pamela López también minimizó las críticas que recibió tras presentarse como animadora en un evento en Chimbote, donde le gritaron el apellido de su expareja Cueva, ya que aseguró que todo lo hace por sus hijos. "Me toca hacerlo porque es la única manera en que yo puedo sacar adelante a mis hijos", afirmó.

Pamela López revela su lucha por salir adelante por sus hijos tras demanda contra Christian Cueva

En el programa de Michelle Soifer, la empresaria trujillana expresó su deseo de salir adelante por sus hijos luego de los problemas legales que tiene con su aún esposo Christian Cueva, quien tiene una demanda por alimentos. "Estoy empezando de cero porque a mí me dejaron en cero", afirmó y conmovida, expresó su frustración al revelar que lo único que tiene a su nombre es su camioneta, a diferencia de su expareja, quien logró adquirir otras propiedades tras su auge como futbolista.

"Tenía un proyecto de vida. Jamás me casé para divorciarme o para (decir) esto es mío. Si yo hubiese sido otra persona tendría muchas cosas a mi nombre, yo no tengo nada a mi nombre. Lo único que tengo a mi nombre es la camioneta que se me regaló antes de mi matrimonio. El resto está a nombre del padre de mis hijos porque nunca fui una mujer interesada. Nuca pensé que mi familia se iba a destruir de esta manera", contó entre lágrimas.

Pamela López admite 'fracaso' con su dicoteca 'La Cueva de Kittypam'

Luego de cerra su discoteca 'La Cueva de Kittypam', la empresaria reveló en 'Amor y fuego' que su negocio "no funcionó" debido a problemas de capacidad del establecimiento e inversión. “Estábamos teniendo mucha inversión, la discoteca es pequeña, no es muy grande, no teníamos mucha capacidad”, afirmó.

Además, adelantó que su discoteca tendrá otro concepto y desde ya están trabajando en su renovada idea. “Estamos trabajando, ya no va a ser discoteca”, aseguró en el programa en vivo, revelando que pronto lanzará un nuevo concepto que todavía está en proceso.