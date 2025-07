Luego de presentarse como animadora en el concierto de Los Caribeños de Guadalupe en Chimbote, Pamela López reapareció en el programa ‘Amor y fuego’, donde admitió que su discoteca ‘La Cueva de Kittypam’ fue un 'fracaso'. La empresaria reveló que, tras menos de tres meses de inaugurada, el negocio “no funcionó”, por lo que tomó la decisión de transformar por completo la idea original.

La aún esposa de Christian Cueva explicó los motivos por los que su discoteca no tuvo éxito. Según detalló, enfrentaron varios problemas desde el inicio: “Estábamos teniendo mucha inversión, la discoteca es pequeña, no es muy grande, no teníamos mucha capacidad”, aseguró, dejando en evidencia que el tamaño del local y los altos costos influyeron en el fracaso del negocio.

Pamela López habla del 'fracaso' de su discoteca 'La Cueva de Kittypam'

La saliente del cantante Paul Michael aclaró que su discoteca aún existe, aunque reconoció que tras el fracaso inicial se vio obligada a replantear el negocio. “Estamos trabajando, ya no va a ser discoteca”, aseguró en el programa en vivo, revelando que pronto lanzará un nuevo concepto que todavía está en proceso.

Por su parte, Rodrigo González no perdió la oportunidad de bromear sobre el motivo del fracaso del local. “Puro ‘lagartón’ nomás como invitado, (...) no pagan”, comentó entre risas, dejando entrever que el público no contribuyó mucho a la rentabilidad del negocio.

Pamela López se cayó en el escenario y el público le recordó a Christian Cueva en concierto

Durante su presentación como animadora en un evento en Chimbote, Pamela López subió al escenario visiblemente emocionada. Saludó al público y destacó lo feliz que se sentía de volver a la ciudad. “Saludos para toda la gente chimbotana. La verdad, para mí es un placer estar aquí después de muchos años. He podido sentir el calorcito de la gente chimbotana, he comido riquísimo”, expresó ante los asistentes.

Sin embargo, a pesar de sus palabras, gran parte del público se mostró indiferente y permaneció en silencio. Cuando reaccionaron, fue principalmente para gritar el nombre de Christian Cueva, el padre de sus hijos, con quien mantiene un conflicto legal. Desde el inicio hasta el final del show, la tensión fue evidente, pues algunos incluso corearon “¡Cueva! ¡Cueva!”, mientras otros aludieron a Pamela Franco, actual pareja del futbolista y oriunda de Chimbote, gritando “¡Franco!”.