Luis Sánchez Aranda, conocido como Luchito ‘Mi Barrunto’, rompió su silencio en el programa 'Magaly TV: la firme' tras ser acusado por Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, de un supuesto reglaje en su contra. Según López, el empresario cevichero y su esposa, Itamar Menjívar, habrían tomado fotografías de su domicilio.

Ante ello, el amigo de ‘Aladino’ rechazó tajantemente las acusaciones, las calificó como falsas e incluso cuestionó su salud mental. “Estamos hablando de una señora que necesita ayuda psicológica urgente. Sus mismas mentiras se las cree. Es mitómana”, declaró en una llamada telefónica.

Cabe recordar que la trujillana atraviesa actualmente una disputa legal con Christian Cueva por la pensión de alimentos de sus hijos, y además ha advertido que tomará acciones legales contra Pamela Franco, actual pareja del futbolista, por supuestamente violar la privacidad de sus pequeños.

Lucho Barrunto y su esposa Itamar le responden a Pamela López

El dueño de ‘Mi Barrunto’ negó tajantemente haber intentado grabar la casa de Pamela López. Según explicó, ella vive en un edificio y no en una casa con acceso directo. Además, señaló que su esposa, Itamar Menjívar, se encontraba en el lugar únicamente para hacer una entrega. “El tema es que Ita fue a dejar un bolso a una chica del edificio, lo dejó con el conserje. Ella le tomó un video al conserje y yo esperé afuera porque no hay cochera de visitas. Si ella quiere privacidad, que se compre una casa con puerta a la calle, que no esté en un edificio multifamiliar”, respondió Sánchez.

Por su parte, Itamar Menjívar no se quedó callada y también arremetió contra Pamela López, luego de que esta los tildara de “buda figuretti” y “la Wanda Nara de Temu”. Menjívar lamentó que alguien a quien consideraba amiga ahora la ataque públicamente, y recordó los favores que alguna vez le brindó. “Ya todo lo que hable esa señora, la verdad que está más para allá que para acá. Antes, cuando le brindé mi amistad, podía tener el privilegio de entrar a ver a Bad Bunny sin pagar un sol en primera fila. Ahora ni a Cochinola entra”, expresó con sarcasmo.

La indirecta final de Menjívar hace referencia a las imágenes difundidas recientemente, donde se ve a Pamela López y su pareja Paul Michael sin poder ingresar al evento de reguetón por falta de entradas.