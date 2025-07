Un tenso momento se volvió a vivir entre Rosángela Espinoza y Karen Dejo en 'Esto es guerra'. En esta oportunidad, la 'Chica Selfie' se ofuscó luego de que su contrincante reventara un huevo en su cabeza, acusándola de ser muy brusca. Esto se vivió en la transmisión del miércoles 9 de julio y generó sorpresa no solo entre los participantes del programa, sino también entre los miembros de la producción, quienes compararon esta situación con la que protagonizaron Natalie Vértiz y Nicole Faverón.

Todo comenzó cuando Rosángela perdió un juego y tuvo que ser castigada por Karen. Sin embargo, la modelo no soportó la fuerza de su compañera e inmediatamente se quejó en vivo.

Rosángela Espinoza rompe en llanto tras 'huevazo' de Karen Dejo

Evidentemente exaltada, Rosángela Espinoza se alejó del set tras recibir el 'huevazo' y tomó el micrófono para hacer una acusación contra Karen Dejo. "Voy a hacer un pedido muy especial. Me ha tirado demasiado fuerte. Apuesto todo mi sueldo a que me ha salido un chinchón en la cabeza. Hace dos semanas tengo una lesión en la cabeza, por eso me tapo este lado. Me has tirado muy fuerte", encaró a su rival.

Por su parte, Karen Dejo intentó defender su actitud, pero Rosángela Espinoza no cedió en su reclamo y rompió en llanto frente a las cámaras de 'Esto es guerra'. Esto provocó que la popular 'Sabrosura' le cuestionara sus lágrimas, lo que llevó a una contundente respuesta de Espinoza: "Me pongo a llorar porque soy muy sensible. Tengo un punto en el lado izquierdo y me has tirado muy fuerte. No me gusta jugar con Karen, es muy tosca".

Comparan momento de Rosángela con recordada situación de Natalie Vértiz

En ese contexto, la producción le restó 100 puntos a la nueva generación debido a la conducta de Rosángela Espinoza. Posteriormente, compararon esta situación con un legendario momento que se vivió en el programa, cuando Natalie Vértiz se fue llorando del set luego de acusar a Nicole Faverón de haberle reventado un huevo en la cabeza con demasiada brusquedad.

"A mí nunca me había tirado un huevo tan fuerte como el que me has tirado. ¿Qué te pasa? Esto es un juego, no tienes que tirarme el huevo de esa manera. ¿En tu casa te enseñan a ser tan brusca?", afirmó la exreina en su momento.

Ante lo ocurrido, Rosángela exigió que no se compararan ambas situaciones, argumentando que Karen no tenía la misma delicadeza que Nicole Faverón. La 'Chica Selfie' elevó el tono y lanzó calificativos contra su compañera de 'EEG', lo que provocó una advertencia de sanción por parte de la producción. Minutos después, reapareció con un collarín y suplicó que no las volvieran a emparejar en ningún reto.