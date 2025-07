Jonathan Maicelo vuelve a estar en el centro de la conversación mediática tras unas declaraciones que no pasaron desapercibidas. En una entrevista con el diario Trome, el boxeador peruano afirmó sin rodeos que sería un mejor actor que el reconocido artista nacional Christian Meier, a quien minimizó y aseguró que ya está pasado de moda.

Durante la conversación, el deportista no solo apuntó contra el recordado galán de telenovelas de antaño, sino que también abordó el tema de su rinoplastia, desmintiendo que se tratara de una operación estética. Según detalló, la cirugía fue necesaria debido a que tenía problemas respiratorios severos.

Jonathan Maicelo arremete contra Christian Meier

Lejos de mostrarse diplomático, Jonathan Maicelo disparó sin filtros contra Christian Meier, una de las figuras más populares de la actuación peruana durante las últimas décadas. “Ya no pasa nada con ese tío”, declaró con seguridad el exboxeador, al ser consultado sobre una posible carrera actoral. La frase, cargada de franqueza, dejó en claro que Maicelo no siente respeto profesional por el intérprete que brilló en telenovelas del extranjero.

“Yo creo que ya no le funciona. Ya es base 5 y cerca de la 6”, agregó Maicelo, insinuando que la edad de Meier sería un factor que afecta su vigencia en la pantalla. A modo de broma, incluso remató diciendo que al actor “ya le han hecho la prueba de la próstata”, lo que generó controversia entre seguidores de ambos personajes en redes sociales.

La verdad sobre la rinoplastia de Jonathan Maicelo

Jonathan Maicelo reveló que su reciente rinoplastia no fue un simple capricho estético, sino una necesidad médica derivada de su carrera como boxeador profesional. “Durante tantos años boxeando, he sufrido golpes en las cejas y nariz y, paralelo a eso, tenía dificultades para respirar. Tuve que reconstruir lo que me habían dañado haciendo deporte”, explicó el excampeón en una entrevista.

Según detalló, los impactos recibidos durante sus años en el ring provocaron una desviación en su tabique nasal, lo que le ocasionaba problemas respiratorios constantes. Esta condición lo llevó a tomar la decisión de operarse, no solo por bienestar físico, sino también por una cuestión de apariencia. “Fue por salud y por imagen”, sostuvo el deportista, quien hoy busca reinventarse fuera del cuadrilátero.