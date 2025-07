Christian Domínguez reapareció en televisión luego de estar ausente durante la semana en el programa ‘Préndete’. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un detalle en su rostro: las cámaras de ‘Todo se filtra’ lo captaron con el ojo morado, lo que desató preocupación entre sus seguidores y generó rumores sobre una posible pelea o discusión.

Ante las especulaciones, el cantante decidió aclarar lo ocurrido. Según contó, el golpe se produjo durante una ‘pichanga’, cuando jugaba fútbol con gran intensidad y recibió un codazo accidental. “Lo del ojo fue el jueves jugando fútbol, soy muy vehemente. Jugué muy fuerte. Me cayó un pelotazo con todo y manazo y me inflamé el ojo. No ha sido Karla, así que no se preocupen, pero todo el mundo me fastidia que ha sido Karla”, explicó Christian Domínguez, descartando cualquier acto de violencia y tomando con humor los comentarios.

¿Por qué se ausentó Christian Domínguez de 'Préndete'?

Christian Domínguez generó preocupación al ausentarse varios días de ‘Préndete’, programa que conduce junto a su pareja Karla Tarazona y Rocío Miranda. Su ausencia coincidió semanas después de una audiencia de conciliación extrajudicial solicitada por la cantante Pamela Franco, con el fin de establecer el régimen de visitas y un posible aumento en la pensión alimentaria de la hija de cuatro años que tienen en común. La cita legal tuvo lugar el pasado 18 de junio, lo que llevó a especulaciones sobre un posible conflicto relacionado.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, el líder de La Gran Orquesta Internacional aclaró que su ausencia no tuvo relación con temas personales, sino con un procedimiento estético ya que se sometió a un trasplante capilar y ha compartido todos los detalles del proceso con sus seguidores. Al ser consultado por las cámaras del programa de ‘Metiche’, Domínguez aseguró que su regreso ya estaba previsto. “Dos días, ya han mandado memorándum, si no llego chau. Me hago mi lavado y voy para allá”, expresó, en tono relajado.

Christian Domínguez se pronunció sobre conciliación con Pamela Franco

Tras la conciliación con Pamela Franco, Christian Domínguez confirmó que se llegó a un acuerdo y se refirió a los últimos cuestionamientos por su rol como padre. Como se recuerda, la cantante de cumbia señaló que Domínguez no estaría cumpliendo con el régimen de visitas. Al respecto, el conductor de 'Préndete' reconoció sus errores: “De repente me faltan cosas por mejorar, pero siempre estoy dispuesto a reflexionar en ese sentido. Solo decirte que mis hijos son ese motor y motivo para nunca rendirme, son esa vitamina que necesito para continuar adelante”, sostuvo.