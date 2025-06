Rosario Sasieta, abogada de Pamela López, no dudó en pronunciarse tras la revelación de que Pamela Franco estaría manteniendo a Christian Cueva, según afirmó Lucho de ‘Mi Barrunto’, quien aseguró que el futbolista no tendría dinero.

Desde el set de ‘Amor y Fuego’, la jurista lanzó una alerta directa a Christian Domínguez, recomendándole que tome cartas en el asunto y le exija a su expareja, Pamela Franco, una reducción en la pensión que le paga por su hija, ahora que ella estaría asumiendo los gastos de otra persona.

Rosario Sasieta y su polémico consejo a Christian Domínguez

En plena entrevista sobre el caso de Pamela López y Christian Cueva, la abogada Rosario Sasieta fue sorprendida por una revelación hecha por Rodrigo González: según Lucho de ‘Mi Barrunto’, Pamela Franco estaría manteniendo económicamente al futbolista. La jurista no dudó en reaccionar y se dirigió directamente a Christian Domínguez desde las cámaras de televisión.

"De lo que nos venimos a enterar. ¡Atención, Christian Domínguez! ¿Por qué pide aumento de pensión a Christian Domínguez? Si ella tiene hasta para regalar. (...) Me encantaría que el señor Domínguez pida una reducción de pensión de alimentos porque ella tiene una gran capacidad que le permite mantener a su amante", comentó Sasieta, generando tensión en el set. Sin embargo, tanto ‘Peluchín’ como Gigi Mitre discreparon con la jurista, recordando que el derecho a la pensión recae en ambos padres por igual.

Lucho de ‘Mi Barrunto’ afirma que Pamela Franco mantiene a Christian Cueva

En un enlace con el programa América Hoy, Lucho, dueño de ‘Mi Barrunto’, reveló detalles sobre la vida actual de Christian Cueva en Ecuador, donde juega para el club Emelec. Según contó, el futbolista estaría atravesando una complicada situación económica, y quien lo estaría apoyando sería nada menos que Pamela Franco.

“Lo digo abiertamente, yo lo he visto, no me lo han contado. La señora le paga todo a Christian”, aseguró el empresario, dejando entrever que Pamela estaría cubriendo los gastos del exseleccionado nacional. Además, Lucho no dudó en elogiarla y compararla con las anteriores parejas de Cueva: “No he visto a una mujer que lo quiera tanto. Con todos los problemas, no lo deja. Mis respetos para ella”.