Durante la transmisión del podcast Good Time, conducido por Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo PE, Abner, productor del programa recibió una llamada del representante de ‘Esto es Guerra’, Pepelucho, solicitando la participación de Gerardo Pe en el reality show para reemplazar en la conducción a Renzo Schuller.

Productor de ‘EEG’ pide que Gerardo Pe conduzca el programa

Cuando Mario Irivarren contaba la anécdota del mejor tono de su vida, Abner pidió parar la conversación para responder la llamada de Pepelucho, productor de ‘Esto es Guerra’, quien reveló el interés de que Gerardo Pe conduzca el reality show.

“Soraya tenía razón. Si Gerardo puede ir hoy a conducir ‘Esto es Guerra’ y el lunes también. Estoy diciendo en serio. No estoy bromeando. Peter me ha escrito y me dijo que le pregunte a ver si puede”, reveló.

Tras la noticia, Abner le consultó a Pepelucho si habría “candela”, refiriéndose a si pagarían a Gerardo por su participación en el programa de América TV. “Hay un incendio”, respondió, insinuando que el monto sería alto, y agregó: “Eso se habla en interno, no se dice al aire”.

Según explicó el representante de ‘EEG’, la decisión se tomó luego de que Renzo se tomara unos días libres por licencia. La noticia alegró a los seguidores del podcast, quienes expresaron su apoyo a Gerardo en los comentarios, y generó opiniones en los conductores. Laura Spoya mencionó: “Ni a Mario le dieron esa oportunidad”, y Mario Irivarren señaló: “14 años y ni el detrás de cámara he conducido”

¿Qué respondió Gerardo Pe ante la propuesta de conducir ‘Esto es Guerra’?

El creador de contenido y conductor de Good Time respondió en un primer momento “Estoy con gripe". Sin embargo, al finalizar la llamada indicó que iba a evaluar su respuesta debido a que se encontraba mal de salud.

“Puede ser. Lo voy a pensar en realidad. Es que estoy mal. Normal. Si hay candela, yo voy. Sin candela no me muevo, ustedes saben. Se acabó”, indicó.